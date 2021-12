Urner kommen an offener Weihnachsfeier zusammen

Altdorf Offene Weihnachtsfeier: Das grösste Geschenk ist das Beisammensein Das Hilfswerk der Kirchen Uri hat am Heiligabend für rund 35 Personen eine besinnliche offene Weihnachtsfeier gestaltet. 29.12.2021, 14.42 Uhr

Nach dem letztjährigen Unterbruch konnte dieses Jahr mit der offenen Weihnachtsfeier des Hilfswerks der Kirchen Uri wieder gemeinsam Heiligabend gefeiert werden. Viele Teilnehmende hatten sich bereits lange vor der ersten Ankündigung der Feier angemeldet und so ihrem Bedürfnis nach diesem gemeinsamen Fest Ausdruck gegeben.

Im Pfarreizentrum Altdorf wurden alte Bekanntschaften gepflegt und neue geknüpft. Bild: PD

In einer von der Religionspädagogin Larissa Scherer innig gestalteten Andacht in der Spitalkapelle von Altdorf wurde über den eigentlichen Wert des Schenkens nachgedacht. Die dazu passende Geschichte mit einem kleinen roten Paket ohne materiellen Inhalt, das ungeöffnet unter den Bewohnern eines eher lieblosen Dorfes weiter verschenkt wurde, machte deutlich, dass die wirklich wertvollen Geschenke wie Solidarität, Glück, Zufriedenheit, Liebe, Verbundenheit und Frieden nicht im Einkaufsladen gekauft werden können. Das Paket, das für «ich interessiere mich für dich», «du bist mir nicht egal» oder auch «ich möchte dir eine Freude machen» stand, zeigte, wie aus einem anonymen und sprachlosen Dorf, ein Ort wurde, wo die Menschen einander beachteten.

Paket mit vielen Wünschen befüllt

Durch das Lesen der Weihnachtsgeschichte wurde schliesslich auch klar, dass die Menschen an Heiligenabend von Gott mit Jesus Christus beschenkt werden, der den Frieden Gottes in die Welt brachte. An der von Gitarrenklängen von Melanie Scherer begleiteten Feier konnten die Teilnehmenden auch ihre eigenen Wünsche für sich und andere in ein symbolisches rotes Paket werfen, das mit seinen vielen guten Wünschen nun auch durch Uri wandern und eines Tages vielleicht zu den Teilnehmenden zurückkommen mag. Nach der Andacht wartete im hell erleuchteten Pfarreizentrum Altdorf ein köstlicher Apéro, währenddessen sich die von geflüchteten Frauen im Begegnungsprojekt Hope hergestellte Tischdekoration bewundern liess.

Maria Egli, Stellenleiterin beim Hilfswerk der Kirchen Uri begrüsste die Anwesenden herzlich. Sie war selber sehr erfreut, dass die Feier trotz der angespannten Coronaeinschränkungen überhaupt durchgeführt werden konnte. Egli bedankte sich für all die Unterstützungen bei der Vorbereitung des Abends und stellte insbesondere auch die engagierten Freiwilligen vor, ohne diese das Weihnachtsfest nicht hätte stattfinden können. Finanziell wurde der Anlass erneut von der Urner Kantonalbank sowie von der Stiftung Interkulturelle Begegnung Uri unterstützt. Weitere Beiträge kamen von der Firma Christen Automobile und von einzelnen privaten Spendern, nicht zu sprechen von den gespendeten Salaten vom Arnold Zentrum-Markt, den Weihnachtsguetzli und Desserts von diversen Freiwilligen oder den Torten aus der Backstube der Bäckerei Hauger.

Virtuose Musik, exquisites Essen und viele Tischgespräche

Noch vor dem Nachtessen beeindruckte das junge Klaviertalent Jana Arnold aus Altdorf die Zuhörenden mit ihren virtuos gespielten Weihnachtsliedern. Vielseitig gelobt wurde auch das anschliessende Nachtessen, die von Walti Arnold spendierte Kürbissuppe und der exquisite Hauptgang aus der Küche des Restaurants Fomaz. Das Pfarreizentrum war bald gefüllt mit spannenden Gesprächen und lachenden Gesichtern. Es wurden alte Bekanntschaften gepflegt und neue geknüpft. Das rote Paket aus der Andacht hat seine kostbaren Inhalte ans Licht gebracht. (pd/RIN)