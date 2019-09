Der Kanton Uri soll sich am System mit Laien-Helfern für Herz-Kreislauf-Patienten beteiligen, das im Kanton Luzern seit diesem Sommer im Einsatz steht. Die Etablierung von «First Respondern» ist ab 2020 vorgesehen.

Uri will sich an Luzerner «First Responder»-System beteiligen Der Kanton Uri soll sich am System mit Laien-Helfern für Herz-Kreislauf-Patienten beteiligen, das im Kanton Luzern seit diesem Sommer im Einsatz steht. Die Etablierung von «First Respondern» ist ab 2020 vorgesehen.

Bild: Regierungsrätin Barbara Bär (Mitte) mit den Urner Lebensrettern Laura Baumann und und David Epp. (Bild: PD)

(sda) Das Luzerner System soll in Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital Uri auch im Kanton Uri zum Einsatz kommen, wie die Urner Gesundheitsdirektion am Donnerstag mitteilte. Detaillierte Informationen will sie im Herbst veröffentlichen.

Im Kanton Luzern, wo das System Anfang Juli offiziell startete, konnten «First Responder» bereits am 18. Juli dabei helfen, einem Mann nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand das Leben zu retten. Die Alarmierung der Laien-Helfer erfolgt über eine App.

Die Notrufzentrale 144 alarmiert gleichzeitig den Rettungsdienst und jene «First Responder», die in der entsprechenden Gemeinde registriert sind. Verfügbare Helfer beantworten die Anfrage und willigen damit ein, ihren Standort zu orten, damit jener Helfer ausgewählt werden kann, der am nächsten beim Einsatzort ist und sodann ausrückt.

Das Luzerner Kantonsspital hat das Konzept entwickelt. Zum Projektauftakt bezahlt der Kanton Luzern 110'000 Franken unter anderem zur Anschaffung und Wartung der Alarmierungssoftware.