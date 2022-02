Als Morschacherin bei den Erstfelder Kröntä Guggern

Uri «Wir spielen nicht extra falsch!» – Guggerin Monika Steiner spricht über ihre Fasnachtserlebnisse Monika Steiner stammt eigentlich aus Morschach. Doch sie ist bei der Kröntä Guggä aus Erstfeld mit dabei. Wieso, sagt sie im Gespräch mit der «Urner Zeitung». Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Seit 2017 ist Monika Steiner bei der Kröntä Guggä aus Erstfeld mit dabei. Sie ist froh, dass sie jetzt wieder spielen kann. Bild: Christian Tschümperlin (Seedorf, 5. Februar 2022)

Als Dirigentin bei der Guggenmusik Kröntä stand Monika Steiner aus Morschach lange vor der Musik. «Jetzt stehe ich mit dem Susofon in der hintersten Reihe und habe von da aus den Überblick», sagt sie. Doch wie kommt eine Morschacherin dazu, ihre Leidenschaft für die Fasnacht im Kanton Uri auszuleben? «Ich besuchte in Sisikon die Primarschule und ging in Altdorf ans Gymnasium», sagt sie. Weil sie als Morschacherin direkt an der Grenze zum Kanton Uri wohnte. Monika Steiner erzählt:

«Und wie es so ist, wollten eine Kollegin und ich einem Verein beitreten. Wir haben nach etwas gesucht, was uns verbindet.»

Und das war die Gemütlich-Geselligkeit einer Guggenmusik. Seit 2017 ist sie bei der Kröntä Guggä aus Erstfeld mit dabei, zuvor war sei ab 2005 bei den Erstfeldern «Feengeistern».

Sie sind unkompliziert und lebensfroh

Misstöne gehören bei einer Guggenmusik mit dazu. Steiner aber sagt: «Wir spielen nicht extra falsch!» Es sei nur nicht ganz so schlimm wie in einem Orchester, wenn ein schräger Ton rauskomme. Steiner betont:

«Wir haben aber schon den Anspruch, dass es gut tönt.»

Bei den Kröntä-Guggern muss man aber nicht Noten lesen können. «Die Noten sind angeschrieben, bei der Posaune hat jeder Zug seine Position.» Meist können die Spieler das Stück schon auswendig, manchmal greifen sie auf den Spick zurück. «Die Guggenmusiker sind ein bunter Haufen von unkomplizierten und lebensfrohen Leuten», sagt sie und schmunzelt.

Das Spielen steht im Vordergrund

Mit dem Üben beginnt die Kröntä-Guggenmusik im Oktober. «Man merkt es, ob jemand seine Hausaufgaben gemacht hat», sagt Steiner. «Zum Leid der Nachbarn muss man einfach manchmal spielen», stellt sie mit einem Augenzwinkern fest. Der Ruf des Besäufnis eilt den Guggenmusiken aber auch voraus: «Meine Eltern hatten keine Freude, als ich mit 16 mit dem Blasinstrument begann.» Dass es auch trinkfeste Leute in einer Guggenmusik gibt, will Steiner gar nicht bestreiten. «Aber als wir letztes Jahr nicht an die Fasnacht konnten, habe ich nicht den Alkohol vermisst, sondern das Spielen.» Dieses stehe im Zentrum. «In den Proben möchte ich jeweils nicht einmal Pause machen.»

Bei der Guggä-Musik hat Monika Steiner schon viele tolle Dinge erlebt. Bild: Christian Tschümperlin (Seedorf, 5. Februar 2022)

Die Fasnacht ist bei Monika Steiner mit vielen einprägsamen Erinnerungen verbunden. «Einmal nahm uns ein Tiertransporter mit, damit wir rechtzeitig am Fest eintreffen konnten.» Ein anderes Mal habe die Truppe spontan in einem Kaffeezelt ein stinkendes Kartonschaf, das mit Wolle dekoriert war, mitgenommen. «Danach hat zum Leidwesen des Chauffeurs der ganze Car geböckelt.»

Jubiläum musste verschoben werden

Aktuell ist Monika Steiner auch Präsidentin von Gugg-Uri. Ziel des Urner Guggenmusik-Vereines ist es, die Zusammenarbeit unter den Guggen- und Katzenmusiken zu fördern und die Guggenfester zu koordinieren. Die Beschlüsse fallen jeweils rassig: «Wir haben zweimal pro Jahr einen Hock, dann sind die Termine gefixt», sagt Steiner.

Eigentlich hätte Gugg-Uri dieses Jahr seine Jubiläumsausgabe feiern wollen. «Mit der ewigen Ungewissheit, was können wir, was dürfen wir, was sollen wir, mussten wir die 10. Auflage vom Gugg-Uri-Fest aber auf nächstes Jahr verschieben», so Steiner. «Für einen Anlass in diesem Rahmen war die Planungsunsicherheit einfach zu gross.» Auch die Kröntä Guggä hat 2023 einen Grund zum Feiern, denn sie werden ihr 50-jähriges Jubiläum feiern. Dann sollen auch neue Kostüme für die ganze Truppe genäht werden. «Dass wir jetzt im Jahr 2022 wieder spielen dürfen, bereitet mir grosse Freude. Und ich hoffe, dass es bei der Öffnung bleibt und dass wir die Fasnachtsfreude mit der Urnerbevölkerung teilen können.»

