14 neue Infotafeln am Weg der Schweiz laden zum Entdecken ein

Uri Zum runden Geburtstag: Weg der Schweiz erhält neue Infotafeln Pünktlich zum Start der Herbstferien sind sie da, die neu gestalteten Informationstafeln für den Weg der Schweiz. An 14 Standorten entlang des 35 Kilometer langen Weges vermitteln sie viel Wissenswertes. 05.10.2021, 15.30 Uhr

Der beliebte Weg der Schweiz präsentiert sich in seinem 30. Jahr mit top instand gestellten Wanderwegen, herausgeputzten Grillstellen und einer optimierten Signaletik. Anstelle eines grossen Jubiläumsevents wurde von Seiten der Trägerschaft in die Aufwertung des Rundwanderwegs investiert, wie die IG Wiege der Schweiz in ihrer Mitteilung festhält.



Eine der neuen Infotafeln am Weg der Schweiz, hier bei der Schiffstation Tellsplatte. Bild: PD

Im neuen Glanz und ab sofort auch mit neuen Informationstafeln lädt der Weg der Schweiz alle Wanderfreunde ein, ihn zu bewandern und den runden Geburtstag auf persönliche Art zu feiern.

Geschichte erwanderbar machen

Denn auch nach drei Jahrzehnten sei der Weg der Schweiz immer noch seinen Grundwerten verpflichtet: Geschichte erwanderbar zu machen, die Schönheit der Natur zu zeigen statt zu verformen und Gelegenheit zu bieten, sich in aller Ruhe mit dem eigenen Schweiz-Bild zu befassen, so die IG. Die Tafeln bieten den Gästen umfassende Informationen zum Weg als auch zur Erlebnisregion Wiege der Schweiz, in welche dieser eingebettet ist.

Die Realisierung der 14 neuen Tafeln erfolgte in Zusammenarbeit mit den Firmen Clavadetscher Gestaltung für Kultur und Wirtschaft und Arnold Reklamen sowie weiteren Partnern aus der Region. Die neuen Informationstafeln konnten dank der grosszügigen finanziellen Unterstützung der Dätwyler Stiftung Altdorf realisiert werden.

Kantone spannen zusammen

Die Tourismusorganisationen Uri Tourismus, Schwyz Tourismus und Erlebnisregion Mythen haben sich 2019 zur Interessengemeinschaft (IG) Wiege der Schweiz zusammengeschlossen. Sie arbeiten mit touristischen Leistungsträgern, Wirtschaftspartnern sowie den Volkswirtschaftsdirektionen der Standortkantone Uri und Schwyz zusammen. Vision der IG sei es, den Besucherinnen und Besuchern einen Raum zu bieten, in dem sie sich aktiv mit der Identität sowie den gesellschaftlichen und kulturellen Werten der Schweiz auseinandersetzen können. Schirmherr des Projekts ist Bundesrat Ueli Maurer. Die «Wiege der Schweiz» ist ein Projekt der Neuen Regionalpolitik des Bundes (NRP). (pd/RIN)