Regen: Ein Teil der Gemüseernte in Uri fällt ins Wasser

Uri/Nidwalden Landwirtschaft unter Druck – ein Teil der Ernte fällt ins Wasser Gemüsebauern kämpfen mit dem verregneten Sommer. Salate sind kleiner als sonst, Tomaten oder Kartoffeln leiden unter Kreuzfäule und auch ganz allgemein bremst die fehlende Sonne das Wachstum. Trotzdem lassen die Landwirte ihre Köpfe nicht hängen. Anian Heierli 16.08.2021, 11.49 Uhr

Dauerregen und heftige Überschwemmungen machten diesen Sommer der Landwirtschaft zu schaffen. Das Perfide daran: Die starken Niederschläge fielen nicht in einer absehbaren Zeitspanne, sondern zogen sich über Wochen und Monate. Laut Meteo Schweiz regnete es landesweit im Schnitt in diesem Sommer an mehr als jedem zweiten Tag. Auch in Nidwalden und Uri standen die Felder der wenigen Gemüsebauern teilweise unter Wasser, was Auswirkungen auf den Ertrag und die Qualität der Produkte hat.

«Einen so nassen Sommer habe ich noch nie erlebt»

Adrian Imhof-Camenzind führt in Attinghausen einen Familienbetrieb. Sein Angebot beinhaltet unter anderem: Salate, Kohlrabi, Fenchel, Lauch, Gurken, Tomaten, Rüebli und Bohnen. «Überschwemmungen hatten wir schon 1987», so Imhof. «Damals stand alles unter Wasser. Einen solch nassen Sommer habe ich aber noch nie erlebt.» Dabei wird auf dem Hof seit 25 Jahren Gemüse angebaut und vor 10 Jahren übernahm Imhof den Betrieb von seinem Vater.

Gemüsebauer Adrian Imhof-Camenzind aus Attinghausen UR kann noch scherzen: «Diesen Sommer mussten wir weniger bewässern als sonst.» Bild: Anian Heierli (13. August 2021)

Schwierigkeiten gab es vor allem mit dem Salat. «Dieser fault bei zu viel Feuchtigkeit», erklärt der Landwirt. Doch auch die Bodenbearbeitung sei bei sehr nassen Bedingungen schwierig. Salate, Kohlrabi oder Fenchel wird im Zwei-Wochen-Turnus gesetzt. Doch das war nicht immer möglich. Einerseits, weil der Boden effektiv überschwemmt war, andererseits darf zu feuchte Erde nicht befahren werden, weil diese sonst verdichtet.

Imhof rechnet mit einem Minus von 10 bis 20 Prozent

Salate beginnen von unten her zu faulen. Bild: Anian Heierli (13. August 2021)

Auch weiss Imhof nicht, wie gut sich das Gemüse nun hält. «Lagergemüse wie Zwiebeln stand teilweise unter Wasser», sagt er. Es sei möglich, dass dieses nun früher fault und schlimmstenfalls im Herbst und Winter nicht mehr verkauft werden kann. Deshalb ist es für ihn auch schwierig, den exakten Ertragsausfall abzuschätzen. «Es ist sicher nicht existenzbedrohend», sagt er. «Ich rechne etwa mit einem Minus von 10 bis 20 Prozent.» Ausserkantonale Kollegen mit massiven Hagelschäden seien hier sicher schlimmer dran.

Ohnehin machen Landwirte mit dem Salat, der dieses Jahr wegen des Wetters schweizweit knapp ist, nicht den grossen Umsatz. «Der Kunde erwartet aber, dass man Salat im Angebot hat», sagt er. Es sei aber vorgekommen, dass er am Wochenmarkt in Altdorf bereits um 9 Uhr keinen mehr hatte. Dennoch hätten die Kunden Verständnis gezeigt. «Viele haben selbst einen Garten und kennen die Problematik mit dem Regen», sagt er. Auch bei Treibhausgewächsen gibt es weniger Ertrag. So fehlten den wärmeliebenden Tomaten die Sonnentage. Auch die Gurken sind etwa zwei Wochen später als sonst. «Zudem gibt es wegen der Nässe vermehrt Krautfäule», erklärt der Landwirt. Dagegen komme man nur schwer an. Insgesamt nimmt er die Situation aber mit Humor. Imhof lacht und sagt: «Immerhin hatten wir diesen Sommer weniger Aufwand mit dem Bewässern.» Nun hofft er auf einen möglichst warmen Herbst.

Imhof betrachtet die Salate auf seinem Feld: Wegen des Regens fällt der Ertrag kleiner aus. Bild: Anian Heierli (Attinghausen, 13. August 2021)

In Nidwalden war der Salat kleiner

Walter Lussi-Durrer vom Biohof Wydacher in Oberdorf erklärt, dass bei ihm der Salat diese Saison am schlimmsten von der Nässe betroffen ist. Wenn es zu oft regnet, beginnen die Köpfe zu faulen. «Der Salat war viel kleiner, da wir früher ernten mussten», erklärt Landwirt Lussi-Durrer. Der Dauerregen milderte aber nicht nur die Ernte, sondern erschwerte auch die Gemüseaussaat. Auch er säht normalerweise alle 14 Tage. Doch dieses Jahr sei dies wegen der feuchten Erde nicht immer möglich gewesen. Manchmal hätte man drei Wochen warten müssen.

Der Landwirt dazu: «Seit 1995 bauen wir Gemüse an. Doch an so starken Regen über eine lange Zeit kann ich mich nicht erinnern.» Im Vergleich zu Vorjahren sei auch die Temperatur wegen der fehlenden Sonne tiefer gewesen. Heisst für den Bauern, dass sein Gemüse weniger schnell wächst. Eine der grössten Schwierigkeiten war auf dem Biohof Wydacher aber die sogenannte Krautfäule. Diese Pilzkrankheit tritt bei Feuchtigkeit verstärkt auf, weil der Erreger zum Keimen Wasser benötigt.

Der Krautstiel von Bauer Walter Lussi hat unter dem Dauerregen gelitten. Bild: Urs Hanhart (Oberdorf, 13. August 2021)

Kartoffeln und Tomaten von Krautfäule betroffen

Bauer Imhof zeigt Blätter, die unter der Krautfäule leiden. Bild: Anian Heierli (Attinghausen, 13. August 2021)

«Das Problem mit der Krautfäule haben wir an den Kartoffeln und an den Tomaten», sagt er. Befallene Blätter würden braun und müssten möglichst schnell entfernt werden. Das Bekämpfen der Krautfäule sei im Bio- aber auch im konventionellen Bereich schwierig. Doch Lussi-Durrer betont, dass die Fäulnis für ihn das grösste Problem darstellt. Immerhin, sein Hof wurde vom Hagel verschont.

Wie gross die Ertragsausfälle sind, kann der Landwirt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Es werde aber sicher weniger geben als sonst. «Über die Zukunft macht man sich schon Gedanken», sagt er. Den Kopf lässt er aber nicht hängen. Im Gegenteil: Lussi-Durrer interessiert sich für neue Ansätze, wie Pflanzen etwa vorbeugend gestärkt werden können.