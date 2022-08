Rütli-Sektion Nidwalden organisiert Rütlischiessen

Uri/Nidwalden «Es scheint, dass mein Vater mir diese Euphorie in die Wiege gelegt hat»: OK-Präsident des Rütlischiessens ist optimistisch Die Rütli-Sektion Nidwalden beschäftigt sich heuer mit der Organisation des Traditionsanlasses. Erwartet werden derzeit über 1000 Schützinnen und Schützen. Sepp Odermatt 22.08.2022, 17.02 Uhr

Die beiden OK-Präsidenten Peter von Flüe (links) und Rolf Amstad. Bild: Sepp Odermatt (Ennetbürgen, 19. August 2022)

Mit der Delegiertenversammlung der Vereinigten Rütlischützen der vier Waldstätte vom vergangenen Freitag in Ennetbürgen erfolgte der offizielle Startschuss für das Rütlischiessen 2022. Dieses Jahr liegt die Organisation des traditionellen Schützenfestes mit dem sagenumwobenen Rütligeist in den Händen der Sektion Nidwalden. OK-Präsident Peter von Flüe versicherte in seiner Begrüssungsrede, dass seine Leute schon im Vorfeld grosse Arbeit geleistet hätten. Es werde nun an den Details gefeilt, sodass am Mittwoch vor Martini, also am 9. November, auf der Rütliwiese alles klappe. Die Delegierten der Sektionen Luzern, Uri, Schwyz und Engelberg/Anderhalden (Obwalden) konnten vernehmen, dass am 159. Rütlischiessen 1008 Schützinnen und Schützen teilnehmen werden. Zudem verabschiedete man den Schiessplan (Picasso) und den Tagesbefehl, an dem noch kleine Änderungen vorgenommen werden mussten.

Neben weiteren wichtigen Hinweisen beschloss die Versammlung das Erstellen einer Absturzsicherung im Zeigerstand. Zuvor hatte Werner Frank auf die Sicherheit der Zeiger beim Rütlischiessen hingewiesen und einen Kostenbeitrag von 7500 Franken beantragt.

Rütlischiessen ist eine «Herzensangelegenheit»

Nach der souverän geführten Versammlung strahlte der Präsident des Organisationskomitees, Peter von Flüe, Optimismus und Zufriedenheit aus und beteuerte: «Alles, was wir beeinflussen können, werden wir versuchen, so gut wie möglich zu machen. Für mich ist das Rütlischiessen eine Herzensangelegenheit. Schon mein Vater war ein begeisterter Rütlischütze. Es scheint, dass er mir diese Euphorie in die Wiege gelegt hat.»

Bereits im Jahre 1886 nahmen die ersten Schützen aus Nidwalden am damaligen «Wett Salven Feuer» auf dem Rütli teil. Zehn Jahre später wurde dann die Rütli-Sektion Nidwalden ins Leben gerufen. Deshalb darf sie heuer mit Stolz ihr 150-jähriges Bestehen feiern.

Heuer gibt es ein grosses Jubiläum

Rolf Amstad gehört zu den Urgesteinen der Rütli-Sektion Nidwalden. Er hat grosse Erfahrung und ist für den Jubiläumsanlass als OK-Präsident für eine würdige Feier zuständig. Das 150-Jahr-Jubiläum sei für ihn sehr emotional, weil er am damaligen 125-Jahr-Jubiläum in den Vorstand gewählt worden sei und danach von 2008 bis 2021 als Präsident der Rütli-Sektion Nidwalden geamtet habe.

Das Ziel und Motto für das Fest am Sonntag, 20. November, in Ennetbürgen formulierte Rolf Amstad im breiten Nidwaldner Dialekt: «Äs Reytli-Jubiläum fir eys Reytlischitze». Das Programm verspricht einiges. Nachdem in der Pfarrkirche eine neue Standarte eingeweiht werden soll, wird die Bevölkerung zu einem Apéro eingeladen. Am Nachmittag darf man gespannt sein, was alt Bundesrat Samuel Schmid in seiner Festrede zu berichten hat. Danach haben die Schützenkameradinnen und -kameraden Zeit, einander ihre Anekdoten und Begebenheiten zu erzählen.