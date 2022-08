Uri/Obwalden Sie verbinden Reisen und Arbeit: Das Homeoffice ist mit im Gepäck Claudia Kempf und Cornel von Wyl begeben sich auf eine halbjährige Reise – bleiben aber arbeitstätig. Im Gespräch sagen sie, was die Schwierigkeiten dabei sind, und wie die Arbeitgeber auf die Idee reagierten. Florian Arnold Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Die Koffer packen und ab auf Weltreise. Das machen viele, um Abstand von ihrer Arbeit zu gewinnen. Bei Claudia Kempf aus Altdorf und Cornel von Wyl aus Sarnen ist das etwas anders: Auch sie begeben sich dieser Tage für ein halbes Jahr auf Reisen, sie nehmen aber ihren Arbeitsplatz ganz einfach mit. Vor rund zehn Tagen sind sie aufgebrochen in Richtung USA, im Gepäck ist das Homeoffice – korrekterweise das «Travel-Office».

Die Woche teilen sie sich auf in drei Tage Arbeit und vier Tage Wochenende, wie die 25-Jährige erklärt. Geplant ist eine Reise von Seattle in Richtung Südamerika, für die sich die beiden einen Mietwagen zulegen werden.

«Wir werden natürlich nicht jede Nacht an einem anderen Ort sein, sondern nehmen es eher gemütlich.»

Wahrscheinlich würden sie ungefähr im Zwei-Wochen-Rhythmus ihre Bleibe wechseln. «Ein halbes Jahr unbezahlt Ferien zu nehmen, wäre wahrscheinlich finanziell etwas schwierig geworden», sagt Claudia Kempf. «Es wäre schön, die Ausgaben mit unserem Einkommen abzudecken», so Cornel von Wyl.

Claudia Kempf und Cornel von Wyl planen schon mal ihre Reise. Bild: Florian Arnold (Sarnen, 6. August 2022)

Für dieses Experiment haben sich die beiden wohl die richtige Branche ausgewählt, denn beide sind in der IT tätig. Claudia Kempf entwirft für die Urner Firma Binary One Konzepte und Designs für digitale Anwendungen. Und auch Cornel von Wyl arbeitet als sogenannter Frontend-Entwickler für die Luzerner Firma Netnode, die seit 20 Jahren grössere Webprojekte umsetzt.

Kennen gelernt hat sich das Paar während der Mediamatiker-Lehre, welche beide gleichzeitig absolviert haben. Sie verbindet zudem das Studium «Digital Ideation», das sie an der Hochschule Luzern abschlossen. «Während der Coronazeit haben wir unsere Reisepläne entwickelt. Und wegen der Homeoffice-Situation ist uns die Idee gekommen, dass wir dabei eigentlich weiterarbeiten könnten», erklärt Cornel von Wyl. «Eigentlich haben wir nicht recht daran geglaubt, aber einfach mal bei unseren Arbeitgebern gefragt», ergänzt Claudia Kempf.

«Arbeit wird genau gleich erledigt»

Ihr Chef Thomas Tresch, Inhaber der Urner Firma Binary One, erinnert sich an den Moment. «Für mich war sofort klar, dass das ein einfaches Ja gibt.» Die Coronazeit habe deutlich gemacht, dass das Arbeiten von überall her möglich sei.

«Das Internet setzt die Distanz auf null herab. Und die Arbeit wird genau gleich erledigt sein.»

Gemeinsam habe man die Erreichbarkeiten klar definiert. «Wenn man feststellen würde, dass es nicht klappt, könnte man immer noch reagieren.» Tresch ist aber auch bewusst, dass viele soziale Interaktionen wegfallen werden. «Ein gemeinsames Mittagessen oder ein Feierabendbier kann man digital nicht ersetzen. Aber wenn es möglich ist, sollte man als Arbeitgeber so eine Idee unterstützen.» Es sei ein Zeichen des gegenseitigen Vertrauens zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Das Paar hofft auf guten Internet-Empfang. Bild: Florian Arnold (Sarnen, 6. August 2022)

«Die grösste Herausforderung ist sicher die Zeitverschiebung», so Claudia Kempf, und Cornel von Wyl erzählt: «Ich musste alle Meetings auf den Nachmittag verlegen.» Die Hierarchien bei seinem Arbeitgeber seien sehr flach gehalten, «wir arbeiten in ‹Circles›, bei denen man seine Rolle einnimmt. Man kann eigene Ideen einbringen, und wenn niemand etwas dagegen hat, setzen wir diese um», erklärt er. «Gegen Meetings am Nachmittag hatte niemand etwas einzuwenden», meint er mit einem Schmunzeln.

Abgesehen von den virtuellen Besprechungen könne er sehr selbstständig arbeiten. Er müsse aber ständig Internet-Empfang haben. Deshalb orientierten sich die zwei eher am urbanen Gebiet. «Wir suchen auf dieser Reise nicht das Abgelegene. Wir haben sonst Abenteuer genug.» Laut ihren Recherchen sollte das Internet von allen Destinationen aus für eine Videokonferenz reichen. «Etwas schwierig wäre es wohl, wenn uns ein Laptop geklaut würde, oder wenn sich die Coronasituation zuspitzen würde», sagt Claudia Kempf über die Risiken.

Vier Tage Motivation tanken

Für sie ist die Reise ein Tapetenwechsel. «Das Reisen entschleunigt sicher, auch wenn wir in der Schweiz eine gute Work-Life-Balance haben», räumt Claudia Kempf ein. «Dadurch, dass wir einen Alltag haben, können wir das Leben vor Ort kennen lernen, worauf ich mich sehr freue.» Dass ihnen die Motivation für die Arbeit vergeht, glauben sie nicht.

«Wir können während vier Tagen in der Woche viel unternehmen und anschauen. Und drei Tage Arbeit gehen rasch vorbei.»

Dass die beiden im Ausland hängen bleiben und die virtuelle Arbeit zur Lebensweise wird, können sich die beiden nicht vorstellen. «Wir sind keine Auswanderer», hält Cornel von Wyl fest. «Wir finden es auch in der Schweiz super. Familie und Freunde sind uns zu wichtig, als dass wir sie verlassen werden.»

