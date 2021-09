Uri/Schwyz Die ersten Arbeiten für die neue Axenstrasse beginnen am Montag Obwohl gegen die neue Axenstrasse noch eine Beschwerde hängig ist, geht es nun los mit dem Kabeltrassee-Bau. 16.09.2021, 17.55 Uhr

Die Realisierung der neuen Axenstrasse ist zwar aufgrund einer hängigen Beschwerde noch in weiter Ferne, immerhin können aber erste konkrete Arbeiten in Angriff genommen werden: Am Montag startet der Bau des Kabeltrassees von Flüelen bis Dorni auf einer Länge von 4,1 Kilometern, heisst es in der Mitteilung des Baudepartements Schwyz. Damit werde die Stromversorgung für die Arbeiten am Gumpisch, den Bau der Tunnels der neuen Axenstrasse und den späteren Tunnelbetrieb ermöglicht.