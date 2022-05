Gotthardpass wohl an Auffahrt offen

Urner Alpenpässe Furkapassstrasse ist bis Tiefenbach befahrbar – Gotthardpass geht wohl an Auffahrt auf Die Urner Alpenpässe werden für den Verkehr geräumt. Seit heute ist ein Teilstück des Furkapasses befahrbar. Ganz offen wird er voraussichtlich am 10. Juni sein. 03.05.2022, 12.04 Uhr

Die Furkapassstrasse ist seit Dienstag, 3. Mai, bis Tiefenbach befahrbar. Ganz offen wird der Furkapass frühstens ab dem 10. Juni sein, teilt die Baudirektion Uri mit. An den anderen Urner Pässen gehen die Räumungsarbeiten weiter. Am Klausenpass wird die Öffnung auf den 20. Mai angestrebt, am Sustenpass auf den 24. Juni. Dort ist jedoch die Öffnung eines Teilstücks bis Sustenbrüggli für den 3. Juni geplant.