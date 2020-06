Urner «Alpinmaus» wirbt im Exil für ihren Heimatkanton

Wenn Urner ihre Heimat verlassen, müssen sie das Kennzeichen ihres Autos gegen das ihres neuen Wohnkantons eintauschen. Das fällt einigen so schwer, dass sie den fehlenden Stier in der Autonummer mit einem Aufkleber am Autoheck ersetzen. Wie fährt es sich mit dem UristierAufkleber? Und was vermissen sie am meisten an ihrer Heimat? Wir haben Leute mit dem «Schtiär am Fitlä» aufgespürt und porträtieren sie in loser Reihenfolge. (red)