Urner Arbeitslosenquote ist leicht tiefer als im Juli, aber rund 70 Prozent höher als im Vorjahr Per Ende August waren im Kanton Uri 498 Personen als Stellensuchende beim RAV gemeldet. Das sind neun weniger als im Vormonat. 14.09.2020, 15.45 Uhr

(jb)

Die Zahl der Erwerbslosen hat im August leicht abgenommen. Das geht aus einer Mitteilung des Amts für Arbeit und Migration Uri hervor. Ende August seien 248 Personen als arbeitslos eingeschrieben gewesen, was einer Abnahme gegenüber dem Vormonat von 12 Personen entspricht. Die Arbeitslosenquote sank von 1,3 auf 1,2 Prozent (Vorjahr 0,9 Prozent). Sie liegt 2,1 Prozentpunkte unter der durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 3,3 Prozent der Schweiz. Mit 248 Personen ist die Zahl der Arbeitslosen am Ende des Berichtsmonats im Vergleich zum Vorjahr (August 2019: 178 arbeitslose Personen) höher. Was einer Zunahme von rund 70 Prozent entspricht.

Im Monat August haben sich gemäss der Mittelung insgesamt 62 Personen neu als Stellensuchende beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Uri angemeldet. In der gleichen Zeit meldeten sich insgesamt 71 Stellensuchende ab. Die Zahl der Stellensuchenden lag per Ende August bei 498 Personen (Juli: 507; Vorjahr: 346). Als Stellensuchende gelten Arbeitslose, Personen in einer vorübergehenden Beschäftigung (welche im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktmassnahmen angeboten werden), Personen im Zwischenverdienst sowie übrige Stellensuchende. Von allen Stellensuchenden waren im Berichtsmonat 107 Personen in einem Zwischenverdienst und 41 Personen in einer vorübergehenden Beschäftigung. Ende August 2020 waren von den 248 Arbeitslosen 106 weiblichen Geschlechts. Dies ergibt einen Anteil von 42,7 Prozent. Von allen Eingeschriebenen waren 108 Personen oder 43,5 Prozent Schweizer.

167 Betriebe beanspruchen Kurzarbeit

Die Anzahl der langzeitarbeitslosen Personen – das sind Arbeitslose, die länger als ein Jahr ohne Erwerbsmöglichkeit sind – nahm gegenüber dem Vormonat zu. Im Berichtsmonat waren 48 Personen länger als ein Jahr ohne Dauerbeschäftigung (42 Personen im Vormonat). 22,9 Prozent aller Langzeitarbeitslosen sind Schweizer.

Auf den 1. Juli 2018 wurde die Stellenmeldepflicht für Berufsgruppen mit einer Arbeitslosenquote von mindestens 8 Prozent schweizweit eingeführt. Seit Januar 2020 sind alle Berufsgruppen mit einer Arbeitslosenquote von 5 Prozent meldepflichtig. Im August 2020 waren Kanton Uri 211 Stellen bei den RAV gemeldet.

Ende Juni waren im Kanton Uri 167 Betriebe mit 1427 Arbeitnehmenden und 68'680 Ausfallstunden von Kurzarbeit betroffen (Juni 2019: keine).