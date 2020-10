Urner Arzt fordert Ende der Maskenpflicht und Stopp des «Testblödsinns» Gianmarco Sala ist Altdorfer Hausarzt und skeptisch gegenüber den verhängten Corona-Massnahmen. In einem Brief ruft er die Urner Gesundheitsdirektion auf, Maskenpflicht und massenweise Coronatests zu stoppen. Diese will sich nicht auf eine inhaltliche Diskussion einlassen. Christian Glaus 17.10.2020, 05.00 Uhr

Die Coronazahlen in der Schweiz explodieren, es gibt wieder mehr Hospitalisierungen. Kanton um Kanton werden die Massnahmen verschärft. Im Kanton Uri befinden sich derzeit 540 Personen in Quarantäne, die Behörden zeigen sich besorgt. Im Nachbarkanton wandte sich das Spital Schwyz mit einem Appell an die Öffentlichkeit, weil sich die Situation zusehends verschlimmere. Mitten in die Debatte um die Verschärfung von Schutzmassnahmen platzt der Urner Hausarzt Gianmarco Sala.

Gianmarco Sala führt mit Reto Rechsteiner eine gemeinsame Hausarzt-Praxis in Altdorf. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 7. September 2017)

In einem Brief ruft er die kantonale Gesundheitsdirektion auf, «den schädlichen Maskenwahnsinn» und den «Testblödsinn» zu stoppen. Das siebenseitige Schreiben kursiert inzwischen breit und ist auch von verschiedenen Seiten unserer Zeitung zugeschickt worden.

Salas Ansicht nach ist die Situation nicht bedrohlich. «Für 99,98 Prozent ist Covid-19 keine reale Gefahr», schreibt er im Brief. Sorgen bereiten ihm hingegen die Coronamassnahmen. Darunter würden Wirtschaft und Menschen weltweit leiden.

«Es wird eine Katastrophe veranstaltet.»

Gianmarco Sala ist kein Unbekannter. Nicht nur als Hausarzt kennt man ihn über die Altdorfer Gemeindegrenzen hinaus, sondern auch als Coronaskeptiker. So nahm er auch an der Demo Anfang September in Altdorf gegen die Schutzmassnahmen teil. In der öffentlichen Wahrnehmung gehöre er deshalb zu den «Covidioten und Verschwörungstheoretikern», schreibt Sala einleitend. Im weiteren Verlauf verweist er auf zahlreiche Studien und zieht seine Schlüsse daraus: «Wenn man die erhobenen Daten richtig liest und interpretiert, ergibt sich nicht der Hauch einer Besorgnis um das Auftreten einer sogenannten zweiten Welle.»

Körperliche Belastbarkeit nimmt ab

Sala schreibt, er betreue zirka 25 Bewohner im Altersheim Rosenberg. «Ohne Ausnahme konstatiere ich, dass das Personal unter dem Maskenzwang erhebliche gesundheitliche Störungen ertragen muss.» Dazu gehörten Kopfschmerzen, Schwindel, trockener und rauer Hals wie auch eine gestörte Atmung (Dyspnoe). Sala nennt verschiedene Studien, die sich mit den Nebenwirkungen aber auch der Schutzfunktion befassen – und trifft damit einen wunden Punkt. Eine Studie in Deutschland zeigte, dass die körperliche Belastbarkeit mit Maske signifikant abnimmt, wie das Uniklinikum Leipzig im Juli mitteilte. Es stelle sich die Frage, ob Menschen, die körperlich schwere Arbeiten verrichten, öfter Pausen machen müssten, erklärte der Kardiologie-Klinikdirektor.

Hausarzt Sala sagt, dass Träger von Masken ausgeatmetes CO 2 wieder einatmen. «Für herzkranke Personen kann das in der Maske nicht richtig abgeatmete Kohlendioxid sogar gefährlich werden.» Hinzu komme, dass viele die Masken nicht korrekt anwenden würden. Dadurch würden die Masken «zu reinsten Viren- und Bakterienschleudern». Für Sala sprechen die Risiken klar gegen eine Maskenpflicht. Anders beurteilt dies das Uniklinikum Leipzig. Keinesfalls sei die Studie als Kritik oder als ein Infragestellen der Maskenpflicht gedacht. Der Mund-Nasen-Schutz sei wertvoll, um die weitere Ausbreitung der Coronapandemie zu verhindern oder zu verlangsamen:

«Aber wir zahlen halt einen Preis dafür.»

Die Geschäftsleiterin des Altersheims Rosenberg, Claudia Schilter, will auf Anfrage keine Stellung nehmen zu den angeblichen gesundheitlichen Problemen der Mitarbeiter. Sie kenne den Inhalt des Schreibens von Doktor Sala nicht. Schilter schreibt, die Mitarbeiter würden täglich hervorragende Arbeit bei der Pflege und Betreuung der Bewohner leisten. «Wir sind sehr dankbar, dass wir während der schwierigen Zeit bis heute coronafrei geblieben sind.» Die Schutzmassnahmen werde man weiterhin bestmöglich anwenden.

Hausarzt zweifelt an Zuverlässigkeit der Tests

Gianmarco Sala kritisiert auch die Coronatests. Diese seien nicht validiert und führten «zu einer bewussten Fehlinterpretation einer angeblichen Virusaktivität und Auftreten einer sogenannten zweiten Welle, die es in Wahrheit nicht gibt». Es werde nur Panik gesät. Ein Argument, das von vielen Coronaskeptikern genannt wird und seinen Ursprung darin hat, dass die Zuverlässigkeit der Tests in der Anfangsphase tief war. Gemäss der Uni Zürich liegt sie inzwischen bei rund 98 Prozent.

Mit seinem Schreiben will Coronaskeptiker Sala den Kanton zum Umdenken bewegen. Ob er damit Erfolg hat, ist allerdings fraglich. Auf eine Debatte über Sinn und Wirkung der Coronamassnahmen wollen sich die Urner Behörden offensichtlich nicht einlassen. Zumindest nicht jetzt und nicht öffentlich. Gegenüber unserer Zeitung will Kantonsarzt Jürg Bollhalder keine Stellung nehmen. Er verweist an das Amt für Gesundheit, welches die Anfrage an den Corona-Sonderstab weiterleitet. Dessen Leiter, Stefan Simmen, beantwortet die Fragen nicht, sondern lässt eine allgemeine Stellungnahme verschicken. Darin heisst es, man nehme Salas Schreiben zur Kenntnis. In den vergangenen Wochen sei sehr viel über Sinn und Unsinn des Tragens von Hygienemasken berichtet worden. «Die Meinungen in dieser Thematik gehen in der Schweiz naturgemäss diametral auseinander», schreibt Simmen.

Der Sonderstab setze die Anordnungen des Bundesamts für Gesundheit um und vertrete die Meinung des Vereins der Kantonsärzte Schweiz sowie der wissenschaftlichen Corona-Taskforce des Bundes. «Für den Sonderstab Covid-19 und die weitaus überwiegende Zahl von Wissenschaftern besteht keine Evidenz, um an den getroffenen Massnahmen zu zweifeln, auch wenn verschiedene Personengruppen oder Einzelpersonen einzelne Sachverhalte hinterfragen – berechtigterweise oder auch nicht.»

Uri prüft Einführung der Maskenpflicht

Gesundheitsdirektor Christian Arnold ist überzeugt, dass das Tragen von Masken hilft, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Allerdings müsse diese Schutzmassnahme richtig eingesetzt werden. Im Kanton Uri habe sich das Virus lange vor allem im privaten Bereich ausgebreitet. Dies habe sich vor einer Woche mit den Coronafällen in zwei Bars aber geändert:

«Deshalb prüfen wir die Einführung einer Maskenpflicht im öffentlichen Raum.»

Im Kanton Uri gibt es derzeit mehrere kleinere Infektionsherde. Der Gesundheitsdirektor rechnet damit, dass die Zahl der Coronafälle weiter steigen wird. Besorgt sei er nicht, «die Situation ist aber angespannt». Der Sonderstab beobachte sie genau. Wichtig sei, dass sich die Bevölkerung an die Schutzmassnahmen hält. Dazu hat sich der Kanton kürzlich mit einem Aufruf an die Bevölkerung gewandt. Zudem wird laut Arnold die Einhaltung der Schutzkonzepte in den Betrieben kontrolliert.

Angesprochen auf das Schreiben von Gianmarco Sala sagt Christian Arnold, er habe Verständnis dafür, dass die Diskussion über Sinn und Unsinn der Maskenpflicht geführt werde. Darauf einlassen will aber auch er sich nicht. Einerseits aus Respekt gegenüber all jenen, die tagtäglich mit Masken arbeiten müssten. Andererseits, weil dafür «die Kapazitäten fehlen».