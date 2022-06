Urner Band «Daens» spielte als Vorband von Stefanie Heinzmann

Urner Band Daens räumt wieder ab: Urner spielen als Vorband von Stefanie Heinzmann Am Samstag gewann die Urner Musikgruppe Daens einen Contest. Damit sicherten sie sich das Konzert als Vorband für die Schweizer Musikgrösse Stefanie Heinzmann. Kristina Gysi 12.06.2022, 18.09 Uhr

Die Urner Band Daens überzeugte am Samstag die Jury des Bandcontests. Bild: Kristina Gysi (Cham, 12. Juni 2022)

Sie hätten nicht damit gerechnet. Und gerade auch deshalb wird der vergangene Samstag den Musikern der Urner Band Daens wohl noch länger in Erinnerung bleiben. Die Band setzte sich gegen drei weitere Musikgruppen durch und gewann den Bandcontest, der im Rahmen des Jubiläumsfestes der Raiffeisenbank Cham organisiert wurde. Der Preis: ein Check über tausend Franken. Aber besser noch: Daens durfte durch den Sieg an diesem Tag gleich ein zweites Mal auftreten – als Vorband von Stefanie Heinzmann.

«Mega lässig» sei das. Schlagzeuger Nico Hunziker wirkt nach der Siegerehrung etwas baff. «Wir haben einfach das gemacht, was wir immer machen – Musik. Und unser Bestes gegeben.» Das hat sich gelohnt: Um halb 8 Uhr abends durfte Daens vor einer der bekanntesten Schweizer Musikerinnen performen. «Natürlich wollen wir abliefern, auch damit sie uns gut findet», so der Drummer. Man wolle den «Grossen» immer gefallen. «Der Druck ist jetzt nicht extrem hoch, aber wir werden versuchen, die Fehlerquote klein zu halten.»

Tiefgehende Texte gepaart mit peppiger Musik

Jene lokalen Zuhörerinnen und Zuhörer, welche die Urner Band bisher nicht kannten, dürften es spätestens seit Samstag tun. Das Konzert der charismatischen Boygroup lockte die Festbesucherinnen und -besucher zur Bühne, die eigens für die zweitägige Jubiläumsfeier am Rande der Chamer Hirsgartenwiese aufgebaut wurde. Wo zwei Wochen zuvor wegen des Open Airs «Techamsee» noch die Bässe elektronischer Tanzmusik über die Wiese und den angrenzenden Zugersee wummerten, begeisterten nun die vier Männer aus der Urschweiz das Publikum mit ihrem popig-folkigen Indiesound.

Und so fanden Jung und Alt vor der Bühne zusammen, manche sitzend, andere stehend, wippend, klatschend und lächelnd. «Dieser Song käme bei mir auf die ‹Sad but happy›-Playlist», sagt eine junge Frau und fasst die Musik von Daens damit passend zusammen. Gefühlvolle und tiefgehende Texte, gesungen von Frontmann Daniel Beltrametti, werden gepaart mit frischen Melodien aus Gitarre, Schlagzeug und Keyboard von Tom Horat, Nico Hunziker und Samuel Brunner.

Die Urner Band Daens. Von links: Tom Horat, Daniel Beltrametti, Nico Hunziker und Samuel Brunner. Bild: PD

Die gewonnenen tausend Franken landen auf dem Bandkonto von Daens. Hunziker sagt: «Wir haben uns bisher noch nie etwas ausbezahlt. Das Geld, das wir etwa durch Auftritte bekommen, landet einfach immer da drauf.» Damit bezahlen die Vier die Miete ihres Bandraums und alles andere, was so anfällt. Zu hören ist Daens diesen Sommer bei zahlreichen weiteren Events, so auch an bekannten Open Airs wie dem «Gurten» und dem «Heitere». «Wir wollen einfach möglichst viel spielen», sagt der Drummer. Am 3. Juni hat die Urner Band ihren neuesten Song «Betterman» herausgegeben.

Dass sie müde sind, merkt man kaum. Dabei sind die Bandmitglieder schon tags zuvor aufgetreten, haben wenig geschlafen und standen mit dem Sieg an einem Tag gleich zwei Mal auf der Bühne. So liegt die Antwort auf die Frage, was sie denn am Ende des Tages noch machen werden, nahe: «Einfach mal schlafen.» Die Musiker dürften nach diesem Erfolg mit einem Lächeln im Gesicht in ihre Träume finden.