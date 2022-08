Urner Band Shadow's Far rockt in Schottland die Bühnen

Metalszene Urner Band rockt in Schottland die Bühnen Shadow's Far geben Konzerte in der Hauptstadt Edinburgh und in Dundee. Für ihre Auftritte können die Musiker zwar nicht ihr ganzes Equipment mitnehmen. Trotzdem ist die Vorfreude gross. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Die Urner Thrash-Metal-Band Shadow's Far ist bald in Schottland live zu hören. Von links: Pascal Trutmann, Serge Mattli, Matthias Epp, Bruno Bomatter und Remo Poletti. Bild: Jon Trachsel/PD

Die Thrashmetalband Shadow's Far hat spannende Tage vor sich. Am Freitag, 23. September, spielen die fünf Urner in Edinburgh, tags darauf – knapp 60 Kilometer Luftlinie entfernt – in Dundee. «Das erste ist eine Clubshow in Downtown Edinburgh. Da, wo's abgeht», versichert Gitarrist Bruno Bomatter. Neben Shadow's Far spielen zwei lokale Supportbands sowie eine Band aus London. Am nächsten Tag in Dundee findet das grösste Indoor-Festival der schottischen Metalszene mit zahlreichen in der Szene lokal und international bekannten Bands statt. «Gerockt wird auf zwei Bühnen», freut sich Bomatter. Unterstützt wird die Reise auch vom Kanton Uri mit einem Beitrag aus der Kulturförderung.

«Das ist der erste Schritt zu unserem weltweiten Durchbruch»,

sagt Bassist Pascal Trutmann und lacht verschmitzt. «Nein im Ernst, es ist cool zu sehen, wie in einem anderen Land Konzerte organisiert werden.» Nicht nur die Musik sei wichtig, sondern es gehe auch darum, mit den Kollegen eine gute Zeit zu haben.

Der Neue hat sich gut vorbereitet und nahm Gesangsunterricht

Für Sänger Matthias Epp ist es das erste Mal, dass er mit der Band im Ausland unterwegs ist. «Immerhin haben wir inzwischen sieben oder acht Shows in der Schweiz gespielt.» Epp ist seit eineinhalb Jahren Sänger der Band. Die Wege haben sich per Zufall gekreuzt. «Es war für mich eine Herausforderung», gibt er zu. Zuvor habe er nicht gesungen, höchstens in der Schule mal «Zoogä-n am Bogä». Er habe Respekt, denn Shadow's Far seien bereits seit 1999 erfolgreich unterwegs. «An vielen Konzerten war ich dabei und habe erlebt, wie die Post abgeht.»

Den Gesang könne man als Schreien abtun, es stecke aber mehr dahinter, sagt Epp. Die Technik, um das bei einem Konzert 60 bis 70 Minuten durchzustehen, musste er sich erst aneignen. Dabei ging es darum, bei den Auftritten keine bleibenden Schäden der Stimme zu erleiden. Epp vertraute auf professionelle Hilfe: «Ich habe Gesangunterricht genommen, das hat mir sehr viel gebracht.»

Die Band hat die Coronazeit genutzt und mit dem neuen Sänger alte Songs einstudiert. Fünf neue Songs kamen aber auch dazu. «In den Songs geht es um das, was uns beschäftigt», sagt Epp. So wird etwa die Serie «Vikings» auf Netflix zum Thema. «Schliesslich haben wir musikalisch schwedische Wurzeln.» Oder es geht um die negativen Folgen des Materialismus im Übermass. Er betont aber: «Wir sind keine politische Band.»

Im Gegenzug spielt eine schottische Metalband in der Schweiz

Wie kam es zu den Konzerten in Schottland? Vor Corona war bereits alles organisiert. Drei Konzerte rund um Edinburgh waren geplant. Ein Kollege aus Luzern, der damals in Schottland lebte, hatte die Band angefragt, ob sie Lust hätten, hier zu spielen. Dieser ist inzwischen zwar wieder in die Schweiz zurückgekehrt. Sein Kompagnon Paul Macmillan organisiert die Konzerte aber weiterhin. Als Gegenleistung gibt es Gigs einer schottischen Band in der Schweiz. Die Musiker von Shadow's Far werden damit ihrerseits zu Konzertveranstaltern.

«Thrashmetal mit Schwedeneinschlag» wird ihre Musik auf der Website des Urner Musikportals urband.ch bezeichnet. Diese Beschreibung treffe für ihre Musik nach wie vor zu, sagt Gitarrist Serge Mattli. Matthias Epp präge aber die Band. «Früher haben wir weniger mit dem damaligen Sänger geprobt, weil dieser im Kanton Aargau wohnte.» Der neue Sänger ist ein Urner. «Er ist bei unseren Proben dabei und bringt frischen Wind und Enthusiasmus hinein.»

Neues Album steht noch in den Sternen

Das letzte Album von Shadow's Far erschien 2019. Gibt es bald ein neues? «Zurzeit wissen wir noch nicht, wie viele Shows wir in den nächsten Monaten machen können. Wir haben noch viele Bewerbungen offen.» Gibt es viele Liveauftritte, werden sie diese einem neuen Album vorziehen. «Anders als in der Populärmusik werden in unserem Musikbereich nach wie vor CDs gekauft», sagt Pascal Trutmann. «Es ist aber ein Hobby und wir verdienen damit kein Geld.»

Bruno Bomatter ergänzt, dass Merchandising immer wichtiger werde. Zudem seien die Musiker dem Verein Tortuga dankbar, dass sie jeweils am 31. Juli in Flüelen die Shadow's-Far-Bar betreiben dürfen. «Das bringt einen willkommenen Zustupf in die Bandkasse.»

Schlagzeuger kann nicht alles nach Schottland mitnehmen

Die Konzerte in Schottland sind für die Band zwar eine «super Gelegenheit», wie Serge Mattli betont. Mitnehmen könne man aber nur die Instrumente. Remo Poletti hat gar nur die wichtigsten Teile seines Schlagzeugs dabei. Die Verstärker müssen sie ebenfalls zu Hause lassen und hoffen, dass sie am Auftrittsort eine gute Anlage zur Verfügung gestellt bekommen.

Mit dabei haben sie auch ein paar Merchandisingartikel. Wie viel sie verkaufen werden, ist ungewiss. «Die Inflation ist für die Menschen in Schottland ein grosses Problem», sagt Bruno Bomatter.

«Viele Leute müssen abwägen, ob für sie ein Konzertbesuch noch drin liegt.»

Natürlich würden sie auf viele Besucherinnen und Besucher hoffen. «Grundsätzlich aber ist es uns egal, ob wir vor 20 oder 2000 Leuten spielen», so Matthias Epp. «Hauptsache dem Publikum und uns macht es Spass.»

