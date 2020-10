Urner Datenschützer Karl Stadler ortet Reformbedarf bei der Gesetzgebung – auch im Kanton Uri Der Datenschutzbeauftragte des Kantons Uri stellt den Behörden ein gutes Zeugnis aus. Für seinen Nachfolger erachtet Karl Stadler aber griffigere Mittel als notwendig. Lucien Rahm 10.10.2020, 05.00 Uhr

In der Tendenz würden es laufend mehr Anfragen werden, mit denen die Behörden oder auch Privatpersonen an ihn herantreten, sagt Karl Stadler. Der 71-jährige Altdorfer Rechtsanwalt ist der vierte Datenschutzbeauftragte Uris, seit der Kanton 1994 ein Datenschutzgesetz erlassen hat. Vor ihm hatte Georg Simmen die Funktion inne, vor diesem Beatrice Kolvodouris Janett. Als erster Datenschutzbeauftragte war Eros Tomasini tätig.

Karl Stadler ist der aktuelle Datenschutzbeauftragte des Kantons Uri. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. September 2020)

Die fortschreitende Digitalisierung sorge dafür, dass der Datenschutz zunehmend an Bedeutung gewinne, sagt Stadler. In den Jahren 2015 bis 2019 führte das zu 185 schriftlichen Beratungen an Behördenvertreter wie auch Privatpersonen, wie sich im aktuellen Tätigkeitsbericht Stadlers nachlesen lässt. «Hinzu kommen relativ viele mündliche Auskünfte, die aufgrund telefonischer Anfragen gegeben wurden», heisst es darin. Das seien noch einiges mehr Gespräche als Beratungen gewesen, so Stadler im Gespräch mit unserer Zeitung. «Nicht selten können das durchaus auch längere Telefonate sein.»

Privatpersonen haben Sorge um ihre Daten

Die Anliegen, um die es sich bei den Anfragen drehte, widmeten sich beispielsweise dem Austausch von Personendaten zwischen zwei unterschiedlichen Behörden. Ein Urner Sozialdienst wollte beispielsweise wissen, ob es Verfügungen zu Sozialhilfebezügern an den Gemeinderat weitergeben darf, ist im Bericht dokumentiert. Stadlers Antwort: Vollständige Verfügungen seien dem Gemeinderat nicht zugänglich zu machen, sondern nur jene Teile davon, die diese Behörde zur Beurteilung der finanziellen Auswirkungen kennen muss. Gewisse Behörden würden manchmal auch gerne der Einfachheit halber Adressdaten einer Person von einer anderen Behörde beziehen, die bereits darüber verfügt. Das Datenschutzgesetz definiere hierfür jedoch «ganz bestimmte Voraussetzungen».

Ebenso würden die Anfragen von Privatpersonen zunehmen, sagt Stadler. «Sie möchten beispielsweise wissen, inwiefern sie einen Bereich um ihr Haus per Kamera überwachen dürfen.» Sobald dabei der Fokus auf dem öffentlichen Raum liegt, ist dies unzulässig. Andere möchten wissen, woher eine Behörde ihre Adresse hat und ob diese gesetzeskonform an diese Daten habe herankommen können. Für Angelegenheiten von Privaten untereinander gilt das kantonale Gesetz allerdings nicht, womit Stadler für solche Anfragen nicht zuständig ist.

Kontrollfunktion nur in geringem Mass wahrnehmbar

Für die Behandlung der Anliegen stehen Stadler pro Jahr 400 Stunden zur Verfügung, was gesamthaft knapp einem 20-Prozent-Pensum entspreche. Mit der Anzahl Stunden, die er in den vergangenen fünf Jahren in Anspruch nahm, sei er durchschnittlich auf ein 15- bis 16-Prozent-Pensum gekommen, wobei es in den vergangenen zwei Jahren 18 bis 19 Prozent gewesen seien. Stadler sagt:

«Die Anfragen, die ja quer aus sehr vielen verschiedenen Rechtsgebieten an die Datenschutzstelle herangetragen werden, kann man in dieser Zeit beantworten.»

Auch habe er gewisse Kontrollen durchgeführt. «Doch eine intensive Kontrolltätigkeit wäre mit den vorhandenen Ressourcen nicht möglich», so Stadler.

Denn als Kontrollorgan, als was die Stelle im Gesetz bezeichnet wird, gehört auch die datenschutzrechtliche Überprüfung der behördlichen Aktivitäten zu ihren Aufgaben. «Es ist bei den Datenschützern in der gesamten Schweiz immer wieder ein Thema, dass für eine ausreichende Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben die Ressourcen eher knapp bemessen sind.» In Stadlers Pensum eingerechnet sind überdies auch Weiterbildungen für Lehrpersonen, Mitarbeiter der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und weitere Behördenangestellte.

Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. September 2020)

Eine Behörde, welche Stadler jeweils etwas genauer unter die Lupe nimmt, ist die Urner Kantonspolizei. Im Bereich des Schengener Informationssystems führen die kantonalen Datenschutzstellen alle vier Jahre bei den Polizeien stichprobenartige Kontrollen durch, so auch schon mehrmals in Uri. Dabei wird überprüft, welche Personendaten die Beamten im Rahmen von Fahndungen und Kontrollen aus der europäischen Schengen-Datenbank abgerufen haben. Diese Abfragen werden protokolliert, die entsprechenden Daten sind beim Bundesamt für Polizei gespeichert. Die stichprobenweise ausgewählten Abfragen werden den betroffenen Polizeimitarbeitern vorgelegt. Diese müssen ihr Vorgehen dann gegenüber Stadler kurz begründen. Denn zulässig sind solche Abfragen nur beim Vorliegen gewisser Voraussetzungen. Hierbei gebe die polizeiliche Arbeit in Uri zu keinen Beanstandungen Anlass, sagt Stadler.

Polizei geht aktiv auf ihn zu

Mit der Urner Polizei hatte Stadler in den vergangenen fünf Jahren auch in anderen Zusammenhängen zu tun. Unter anderem liess sich die Polizei von ihm beraten, inwiefern eine Videoüberwachung in bestimmten Gefängniszellen mit dem Datenschutzgesetz vereinbar sei (wir berichteten). Stadler schreibt in seinem Bericht, dass eine derartige Überwachung nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sei. Ansonsten wäre sie «klar rechtswidrig». Im Gespräch hält er jetzt allerdings auch fest, dass er über den genauen Zeitpunkt der Installation nicht informiert sei. «Meines Wissens ist die Anlage noch nicht in Betrieb und das Betriebskonzept in Bearbeitung.»

Bei Beachtung der Rahmenbedingungen sei es nicht grundsätzlich datenschutzwidrig, eine solche Zelle per Kamera zu überwachen, sagt Stadler. «Denn der Polizei obliegt auch eine Garantenpflicht im Hinblick auf die sich darin aufhaltenden Personen.» Ginge es beispielsweise darum, suizidgefährdete Insassen im Auge zu behalten, könne eine Videoüberwachung eventuell gar notwendig sein. «Das sind immer divergierende Interessen, die manchmal nur schwer unter einen Hut zu bringen sind.»

Grundsätzlich habe er ein gutes Bild von der Urner Polizei. «Sie geht aktiv auf mich zu, um sich über die Datenschutzvorgaben zu informieren.» Auch von den anderen Urner Behörden weiss Stadler an sich nichts Negatives zu berichten. Er sagt:

«Von der Verwaltung habe ich einen guten Eindruck. Die nehmen das durchaus ernst und sind auch sensibilisiert.»

Neues Gesetz soll Lücken schliessen

Allerdings sollen gewisse Aspekte des Datenschutzes künftig noch mehr Gewicht erhalten. Die kantonalen Datenschutzgesetze weisen Reformbedarf auf, sagt Stadler. «So auch das Urner Datenschutzgesetz.» Es seien auch internationale Rechtsvorgaben, die für die Schweiz gelten, welche eine Reform nötig machten. Zur Umsetzung hat Stadler einige Vorschläge für eine Gesetzesrevision verfasst, die derzeit beim kantonalen Rechtsdienst vorliegen. Stadler schlägt unter anderem vor, dass Behörden künftig bei der Umsetzung digitaler Projekte zwingend deren Datenschutzverträglichkeit überprüfen lassen müssen. Heute erfolgt die Konsultation des Datenschützers nur auf eigenen Wunsch der Behörden.

Ausserdem entsprechende auch folgende Bestimmung nicht mehr den aktuellen Vorgaben: Wenn eine Behörde sich heute nicht ans Gesetz halten würde, kann der Datenschützer heute lediglich eine formelle Empfehlung abgeben, dies zu tun. Antwortet die Behörde darauf nicht innert bestimmter Frist, kann er eine Verwaltungsrechtsbeschwerde veranlassen. Dieser Prozess müsste vereinfacht werden. «Neu wäre es dem Datenschützer möglich, eine verbindliche Verfügung für die Behörde zu erlassen, welche diese dann anfechten müsste.»

Stadler will Funktion bald abgeben

Er selber werde bei seiner Arbeit aber wohl nicht mehr in den Genuss eines angepassten Datenschutzgesetzes kommen, sagt Stadler. Denn er werde nicht mehr allzu lange als Datenschutzbeauftragter tätig sein. Sein Engagement als freischaffender Anwalt reiche ihm in seinem an sich pensionierungsfähigen Alter. Im Oktober wird er der landrätlichen Justizkommission aber noch allfällige Fragen zu seiner Tätigkeit beantworten, bevor sich das Kantonsparlament in einer seiner kommenden Sessionen mit seinem Bericht befassen wird.