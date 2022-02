Olympia: Wie der Ochsenkopf an den «Russi Rock» in Peking kam

Urner Fahne an Olympia Wie der schwarze Ochsenkopf an den «Russi Rock» in Peking kam An den Olympischen Spielen in Peking sorgte nicht nur der Sport für Schlagzeilen in der Schweiz, sondern auch eine Urner Fahne, die bei einer Liveübertragung von SRF zu sehen war. So ist die Fahne an den «Russi Rock» gekommen. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 24.02.2022, 12.00 Uhr

Eigentlich hätte der Felsen am Rand der Olympia-Abfahrtspiste in Peking weggesprengt werden sollen. Weil sich aber Pistenarchitekt Bernhard Russi dafür einsetzte, dass dies nicht geschieht, liess man ihn stehen. Der Felsen erhielt daraufhin den Namen «Russi Rock.» Als der SRG-Ski-Regisseur Beni Giger den Felsen zum ersten Mal betrachtete, sagte er zu Russi: «Da fehlt eigentlich nur noch eine Urner Fahne.» Russi erwiderte:

«Wenn du während der Olympischen Spiele dort eine Urner Fahne anbringst, bist du für mich unsterblich.»

Die beiden Urner Simon Jauch (links) und Thomas Gisler (Mitte) posieren mit Bernhard Russi vor dem «Russi Rock» in Peking. Bild: PD

So wurde die Geschichte dem Schattdorfer Simon Jauch (34) und dem Altdorfer Thomas Gisler (36) geschildert. Die beiden Urner waren als freiwillige Helfer an den Olympischen Spielen in Peking für die SRG im Einsatz, die im Auftrag des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) die alpinen Skirennen produzierte. Sie verlegten Kabel und sorgten dafür, dass die Kameras liefen.

«Als Beni Giger von unserer Herkunft erfuhr, kam er zu uns und fragte als Erstes, ob wir eine Urner Fahne dabei hätten»,

erzählt Simon Jauch. Wie es der Zufall wollte, hatten die beiden tatsächlich eine im Gepäck. «Man sieht den Uristier immer wieder an Sportanlässen. Dass wir also eine Urner Fahne mit nach Peking nehmen, war für uns selbstverständlich», schildert Thomas Gisler. So haben sich die beiden kurz vor der Abreise noch eine Fahne besorgt.

Die Verantwortlichen in China nahmen die Fahne gleich wieder runter

Für Simon Jauch und Thomas Gisler war klar: «Die Fahne gehört an den ‹Russi Rock›.» Am Sonntag, dem eigentlichen Renntag der Herrenabfahrt – und aufgrund der wetterbedingten Rennverschiebung nochmals am Montag – brachten die beiden Urner also ihr Kantonswappen am «Russi Rock» an. Als einer der ersten Fahrer stürzte und das Rennen unterbrochen werden musste, wurde der «Russi Rock» mitsamt der Uri-Fahne dem TV-Publikum eingeblendet. Zu sehen war auch Bernhard Russi, der das Rennen vom Gipfel seines Felsens aus verfolgte. Während das Bild in der Schweiz und auch bei Bernhard Russi für viel Freude sorgte, waren die Verantwortlichen in China weniger begeistert. «Bereits nach zwanzig Minuten war die Fahne wieder demontiert», erzählt Simon Jauch.

Bernhard Russi (oben rechts) machte es sich während des Rennens auf seinem Felsen gemütlich. Screenshot: «SRF Sport»

Beim Aufhängen der Flagge dachte sich das Duo noch nicht viel. Nach der Aktion kamen ihnen aber plötzlich Zweifel.

«China ist ein Kontrollstaat, das haben wir hier eindrücklich gesehen»,

erzählen sie. Im Skigebiet habe es von Kameras nur so gewimmelt. «Und wenn ein Helfer seine Bubble verliess, sich also unter die Athleten oder die Einheimischen mischte, drohten ihm 21 Tage Quarantäne.» Die Urner wollten nichts riskieren und daher nicht öffentlich mit der Aktion in Verbindung gebracht werden, solange sie noch in China waren. Nun befinden sich Simon Jauch und Thomas Gisler aber wieder «in Sicherheit» in der Schweiz.

Ob sie als freiwillige Helfer wieder einmal zu einer Olympiade reisen, wissen die beiden noch nicht. «Höchstens einem anderen Land mit weniger strikten Coronamassnahmen.» Denn gelebt haben die Helfer, wenn sie nicht im Skigebiet waren, hauptsächlich im Hotel. Auch an ihrem freien Tag sei beispielsweise ein Städtetrip nicht möglich gewesen. «Live an den Rennen mit dabei zu sein, war schon eine coole Erfahrung», sagen sie. «Insbesondere bei den super Leistungen der Schweizer Athletinnen und Athleten.»

