Urner Fasnacht schiesst aus dem Boden Vom Pilz bis zum Monster war beim «Ytrummelä» allerhand zu finden. Markus Zwyssig 19.02.2020, 22.50 Uhr

In Schattdorf geht es laut zu und her. Auch Globi ist in Schattdorf unterwegs. Schattdorf oder Weltall? Die Fasnächtler in Altdorf haben keinen Aufwand gescheut. An der Ytrummletä in Altdorf wird es laut. Sie nehmen es an der Ytrummletä in Altdorf gemütlich. Auch in Seedorf ertönt der Katzenmusikmarsch. In Seedorf geht die Post ab. So startet die Fasnacht in Seedorf: Auch Minimaus gibt sich in Schattdorf die Ehre. Globi gibt in Schattdorf Vollgas. Die Pippi geht in Schattdorf um. Komische gestalten schleichen durch Altdorf. Da haut es Tell fast vom Sockel. Die Löwen halten Einzug in Altdorf. Aufwendige Kostüme sind in Altdorf zu sehen. Sie waren in Altdorf für den Regen gewappnet. Auch ein Drache wurde in Altdorf gesichtet. Arriba in Altdorf. Die Pilze sind für die Fasnacht aus dem Boden geschossen. Der Teufel persönlich trommelt in Altdorf den Marsch.

Die Spannung steigt. «Noch 20 Sekunden», ruft ein fasnächtlich gekleideter Feuerwehrmann mit einem Megafon. Der Countdown beginnt: «10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1». Dann gibt es definitiv kein Halten mehr. Die närrischen Tage sind eröffnet. Mehrere hundert Fasnächtler spielen den Katzenmusikmarsch und ziehen von der Bahnhofstrasse in Altdorf Richtung Dorfkern.

Jetzt können die «Maschgeraadä» endlich zeigen, was sie in vielen Stunden gebastelt haben. Da gibt es Cowboys und Indianer, Mexikaner, Wikinger, und ganz düstere Gestalten. Asterix und Obelix fehlen ebenso wenig, wie die Eiskönigin und Schneemann Olaf. Die Löwen haben grosse Mähnen und irgendwo grüssen Dick und Doof. Der Fantasie scheinen keine Grenzen gesetzt. Auch verschiedene aktuelle Themen, wie die viele Millionen Franken teuren neuen Velowege oder die Skiabos im Tourismusgebiet Andermatt Sedrun mit riesengrossen Rabatten, haben die Narren inspiriert.

Der Katzenmusikmarsch klingt zuerst noch etwas zaghaft, dann wird es immer flotter. Höhepunkt ist wenig später beim Telldenkmal. Spätestens da tönt es wunderbar und es scheint fast, als würde Tell mit Sohn Walterli auf dem Sockel mitwippen. Bei der «Ytrummletä» machen immer mehr Fasnachtsbegeisterte mit. Mit Trommeln, Pauken, Posaunen oder Trompeten wird der Katzenmusikmarsch gespielt.

«Yseri Müsig, Chatzämüüsig!» tönt es wieder auf Strassen und Gassen in den Urner Dörfern. Und manch einer ruft ein lautstarkes «Zoogä!» Auch in vielen anderen Gemeinden wurde kräftig der «Chatzämüüsig-Marsch» geblasen. In Schattdorf waren es rund achtzig Fasnächtler, die sich dem Motto «Helden der Kindheit» entsprechend verkleidet hatten. Da kommen die Ghostbusters, Made Max, Sherlock Holmes, Globi oder Schneewittchen mit Zwerg zum Zug. Zudem schleppten Astronauten eine Rakete mit.



Die alten «Gwändli» hervor geholt

In Seedorf waren die Fasnächtler unter dem Motto «Anno dazumal» unterwegs. Die Seedorfer Fröschenzunft ist am auseinanderfallen und daher wurde ein provisorisches OK gegründet, welches die Fasnacht im Dorf organisiert. Für OK-Mitglied Martina Infanger ist die Fasnacht sehr wichtig. «Darum will ich sie auch am Leben erhalten», sagt sie. Patrick Stöckli hat ein altes «Gwändli» hervor genommen. Das Wetter könnte zwar besser sein, trotzdem sei er guten Mutes.