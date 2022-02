Urner Fasnächtler im Fokus Lukas Mattli, der «Lälli»-Chefredaktor Als Präsident des Faschingclubs Göschenen haut Lukas Mattli beim Dichten fürs Narrenblatt gerne auch selber in die Tasten. Carmen Epp 25.02.2022, 13.47 Uhr

Lukas Mattli, Präsident des Faschingclubs Göschenen. Bild: PD

Der «Lälli» gehört zur Fasnacht im Urner Oberland wie die Trommel zur Pauke. Jeweils am schmutzigen Donnerstag sorgt das Narrenblatt für Schmunzler und jede Menge Gesprächsstoff in Göschenen, Andermatt, Wassen und Gurtnellen. Urheber des «Lälli» ist der Faschingclub Göschenen, Chefredaktor von Amtes wegen deren Präsident, Lukas Mattli.

Zur spitzen Feder greife er aber nicht alleine, sagt der 32-Jährige. Zwischen acht und zehn Personen bringen jeweils an einer Sitzung die Geschichten ein, die sich übers Jahr hinweg bewegt haben. Diese 70 bis 100 Verse werden dann an sechs «Värsli-Brinzler» verteilt, die diese in Form von Sprüchen und Reimen zu Papier bringen, darunter auch Lukas Mattli und ein weiteres Vorstandsmitglied des Faschingclubs. Drei weitere Personen sorgen dann für die passenden Illustrationen und am Ende für die Zusammenstellung des Endprodukts.

Lukas Mattli beim diesjährigen Eintrommeln in Göschenen. Bild: PD

Das Dichten sei nicht immer gleich einfach, die Strategien je nach Dichter unterschiedlich, weiss Mattli. «Mir persönlich geht's gleich im Anschluss an die feuchtfröhliche Themensitzung am einfachsten von der Leber», fügt Mattli an. Die Schwierigkeit sei vor allem, dass die Texte nicht zu lang werden, idealerweise nicht länger als acht Zeilen.

«Am besten sind sowieso die Verse, die es schaffen, dass man nach vier Zeilen vor Lachen fast in die Hosen macht.»

Ob und wie oft das dem «Lälli» heuer gelingt, zeigt sich seit dem schmutzigen Donnerstag. Den Inhalt will Mattli nicht verraten, schliesslich ist der «Lälli» noch im Verkauf. Nur so viel:

«Dem <Lälli> entgeht nichts. Auch wenn beispielsweise im Faschingclub nicht immer alles so läuft wie gewollt.»