Urner Föhn zerstört Metalldach eines LKW-Anhängers Eine Windböe hat in Altdorf einen Lastwagen erfasst. Das Metalldach seines Anhängers wurde komplett verbogen. 22.10.2020, 10.35 Uhr

(lur)

Der Urner Föhnwind ist bekannt für seine unschönen Folgen, zu denen nicht nur Klagen über Kopfschmerzen der Einwohner gehören. Auch der Chauffeur eines Waadtländer Lastwagens bekam die Kraft des Urner Windes am Mittwochmorgen zu spüren. Dieser war nach 8 Uhr auf der Autobahn A2 in Richtung Süden unterwegs, als auf Höhe der Ausfahrt Altdorf ein Windstoss sein Fahrzeug erfasste, an dem auch ein Anhänger angebracht war.

Wie die Kantonspolizei Uri mitteilt, drückte der Föhn den Metalldeckel des Anhängers auf. Der Deckel prallte gegen ein Verkehrssignal über der Fahrbahn und riss dieses weg. Im Anhänger befanden sich diverse Kleider und Säcke, die durch eine Böe auf der A2 verteilt wurden.

Das Metalldach wurde durch den Wind komplett verbogen. Bild: Kantonspolizei Uri

Für die Entfernung der Gegenstände und die Bergung des Fahrzeuges musste die Autobahn in südlicher Fahrtrichtung kurzzeitig gesperrt werden. Verletzt worden sei niemand. Der Sachschaden beträgt rund 30'000 Franken.