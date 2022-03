Urner Food-Festival "Tell's Kitchen" wird definitiv abgesagt

Urner Food-Festival Zweimal verschoben, nun definitiv abgesagt: «Tell’s Kitchen» findet nicht statt Der anhaltende Optimismus des Organisationskomitees für das erste Urner Food-Festival «Tell’s Kitchen» wurde nicht belohnt. Das Food-Festival muss aufgrund zu weniger Anmeldungen nun definitiv abgesagt werden. 18.03.2022, 11.38 Uhr

Die Vorfreude des Organisationskomitees auf den diesjährigen Lancierungsevent des ersten Urner Food-Festivals in Altdorf war gross. Die Coronapandemie hat jedoch dazu geführt, dass das Festival zweimal verschoben werden musste. Über 20 Anmeldungen für innovative Kochstände, ein Rahmenprogramm für Kinder sowie musikalische Acts hätten vor zwei Jahren zahlreiche Gäste nach Altdorf gelockt.

Nun, im Jahr 2022, stellt der Tourismusausschuss Altdorf fest, dass das Interesse zum Betreiben eines Kochstandes bei einer Mehrheit nicht mehr vorhanden ist und somit nur noch wenige Anmeldungen zu verzeichnen sind, schreiben die Organisatoren des Festivals in einer Mitteilung. Hinzu komme ein veranstaltungsreicher Sommer, welcher bereits bei Gastronomiebetrieben wie auch Vereinen die Ressourcen ausschöpfen würde. «Nach intensiven Bemühungen und persönlichen Rückfragen bei potenziellen Standbetreibenden bleibt dem OK keine andere Wahl, als den Event abzusagen», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Erwartungen des OK wie auch der Gäste wären dem geplanten farbenfrohen Festival nicht gerecht geworden.

«Wiederholte Verschiebungen haben wohl den Elan gedämpft»

«Wir gehen davon aus, dass die wiederholten Verschiebungen, die unsichere Lage der Pandemie und die aktuelle Weltlage den Elan für diverse Aktivitäten gedämpft hat», resümiert der OK-Präsident Andreas Bossart. «So müssen auch wir dies fürs geplante Food-Festival spüren. Wir haben es versucht.» Der Tourismusausschuss stellt das Projekt «Tell’s Kitchen» nach zwei Jahren Arbeit ein. Das OK bedankt sich herzlich bei allen Sponsoren, Mitwirkenden und all denen, die bereit waren, ihren Anteil ans Festival zu leisten. (RIN)