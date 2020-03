Urner Freiwillige räumen im Reussdelta auf Mitglieder von Klimastreik Uri und weitere Helfer sammeln Plastik und Müll ein – 18 Abfallsäcke zu je 110 Liter wurden dabei gefüllt. 26.03.2020, 05.00 Uhr

Dieses Bild vom Clean-Up Day im Reussdelta mit dem imposanten Sammelgut entstand noch vor der Coronakrise. Bild: PD

(pd/MZ) Über 25 Menschen trafen sich kürzlich bereits zum zweiten Mal zu einem Clean-up-Day im Urner Reussdelta. Die bunte Gruppe setzte sich das Ziel, gemeinsam so viel Müll wie möglich aus dem Naturschutzgebiet am Urnersee zusammenzutragen. Und Müll gab es mehr als genug. Sobald man die bekannten Spazierpfade verliess und durchs Dickicht bis an die Uferzone schritt, traf man auf von Plastik übersäte Strände. Lauter farbige Punkte leuchteten einem zwischen Kies und Schwemmholz entgegen. Dementsprechend schnell konnte ein 110-Liter-Güselsack nach dem anderen gefüllt werden, bis am Ende 18 Stück prallvoll waren.