Urner Gastgewerbe muss weniger zahlen Restaurants wie Hotels mussten in Zeiten von Corona herbe wirtschaftliche Einbussen verkraften. Nun erhalten sie eine befristete Senkung von 25 Prozent der Abgaben an Kanton und Gemeinden. Nino Gisler 26.09.2020, 09.46 Uhr

Das Urner Gastgewerbe musste dieses Jahr viel einstecken. Die Coronamassnahmen verursachten erhebliche Umsatzeinbussen, auch jetzt noch können Gastwirtschaften nicht auf ihre volle Sitzplatzkapazität zurückgreifen. Der Regierungsrat will den lokalen Restaurants und Hotels nun entgegenkommen. Für das aktuelle Jahr werde für gastgewerbliche Dienstleistungen ein Abschlag von 25 Prozent gewährt, liess der Kanton in einer Medienmitteilung verlauten. Sprich: Das Gastgewerbe muss 25 Prozent weniger Abgaben an den Kanton und die Gemeinden zahlen.