Urner Gastrobranche Joe Herger, Präsident von Gastro Uri: «Die jetzige Situation ist schwierig und verunsichert unsere Branche sehr stark» Die Zertifikatspflicht beschert auch den Urner Restaurants grosse Umsatzeinbussen. Joe Herger, Präsident von Gastro Uri, rechnet mit einem Drittel weniger Gäste. Terrassen helfen nur an schönen Tagen. Markus Zwyssig 15.09.2021, 05.00 Uhr

Wirt Joe Herger prüft in seinem Restaurant Krone in Attinghausen Covid-Zertifikate.



Bild: Eveline Beerkircher (Attinghausen, 14. September 2021)

Wie ist die Stimmung bei den Wirten im Kanton Uri nach der Einführung der Zertifikatspflicht?

Joe Herger: Das ist jetzt, zwei Tage nach der Einführung, noch relativ schwierig abzuschätzen. Am Montag an der GV von Gastro Uri war die Stimmung jedenfalls nicht besonders betrübt. Wir schicken uns drein, denn ändern können wir nichts. Im Vorfeld hat unsere Branche auf nationaler Ebene versucht, sich zu wehren. Das ist uns aber nicht gelungen. Es ist ist schwer nachvollziehbar und ich bin auch ein bisschen frustriert, dass wieder unsere Branche darunter leiden muss.

Wie schwer trifft der Entscheid die Gastrobranche?

Durch die Einführung der Zertifikatspflicht werden im Gastrobereich Einbussen von rund 30 Prozent vermutet. Das ergab eine Umfrage unter unseren Mitgliedern. Das ist einschneidend. Wir müssen damit rechnen, dass wir über eine längere Zeit etwa ein Drittel weniger Gäste haben werden. Und das voraussichtlich bis zum 24. Januar, denn so lange soll die Zertifikatspflicht gemäss den Auflagen des Bundes dauern. Vor ein paar Tagen trafen sich Vertreterinnen und Vertreter der Urner Wirtschaft und des Regierungsrats zu einem Gedankenaustausch. Gemäss den von Gesundheitsdirektor Christian Arnold präsentierten Zahlen sind in Uri erst 46 Prozent geimpft, gesamtschweizerisch sind es 52. Das heisst: Mehr als die Hälfte der Urnerinnen und Urner können nicht mehr im Innern eines Restaurants bedient werden – wenn sie sich nicht testen lassen.

Aber immerhin können die Restaurants nun offen bleiben. Wie hat sich die Situation im Vergleich zum Dezember 2020 geändert, als der Bundesrat die Restaurants schloss?

30 Wochen und 6 Tage lang hatten wir geschlossen. Die Unterstützung im Kanton Uri war wirklich gut. Die Zahlungen an Kurzarbeitsentschädigung und Härtefallgeldern funktionierten. Wenn der Betrieb komplett geschlossen ist, dann fallen zwar Fixkosten an. In gewissen Bereichen kann aber Geld gespart werden. In der jetzigen Situation haben wir zwar geöffnet, wissen aber nicht, wie viele Gäste kommen. Das Personal in Küche und Service ist da und muss bezahlt werden. Die jetzige Situation ist schwierig und verunsichert unsere Branche sehr stark.

Werden jetzt überall die Gartenterrassen vergrössert?

Die Gartenwirtschaften werden jetzt voll sein. Wir haben selber auch ein paar Plätze im Freien geschaffen. Das bringt uns einen gewissen Vorteil im Vergleich zum schlechten Wetter im Frühling. Jetzt können wir vielleicht noch von einem schönen Herbst profitieren. Draussen braucht man kein Zertifikat und keine Masken. Problematisch wird es aber, wenn das schöne Wetter wieder vorbei ist. Dann fehlen die Gäste, davon bin ich überzeugt.

Ist es ein Problem, das nicht alle Angestellten geimpft sind?

Das stellt viele Betriebe vor Probleme. Wenn nicht alle ein Zertifikat haben, dann muss das Personal eine Schutzmaske tragen. Der Druck gegenüber den Ungeimpften wird steigen. Nicht alle finden es cool, eine Maske zu tragen.

Ist das Zertifikat der richtige Weg?

Wir sind nicht glücklich über das Zertifikat. Schlussendlich denken wir aber schon, dass es der Weg ist, der uns aus der Pandemie heraus bringt. Wir nehmen die Massnahmen sehr ernst und setzen sie auch um. Das haben wir auch mit den Kontaktdaten immer gemacht.

Führt die Zertifikatspflicht dazu, dass sich jetzt viele Gäste zusätzlich impfen lassen?

Die Impftermine sind für die nächste Zeit auch im Kanton Uri sehr gut gebucht. Viel mehr Menschen lassen sich impfen. Ich kann mit vorstellen, dass das auch in nächster Zeit so bleibt. Auch wer gerne Wintersport betreibt, der wird sich jetzt auf die bevorstehende Saison hin eher impfen lassen. Bei uns im Restaurant habe ich aber einige gehört, die gesagt haben: dann sehen wir uns am 24. Januar 2022 wieder. Dazu zählen auch Gäste, die sonst regelmässig gekommen sind, insbesondere auch zum Znüni.

Wollen Sie da mit gutem Beispiel voran gehen?

Grundsätzlich sehe ich es halt schon so, dass wir ein gewisse Vorbildfunktion haben. Wenn der Wirt nicht geimpft ist, dann ist es schwierig, das von den Angestellten und Gästen zu verlangen. An der GV von Gastro Uri hat es mich gefreut, dass der Vorstand vollständig anwesend war. Alle konnten ein Zertifikat vorweisen. Aber Gegensteuer zu geben ist schwierig. Wir können nur auf die Vernunft der Leute hoffen. Und wir hoffen, dass diese Pandemie möglichst schnell vorbei ist. Wenn die Impfung wirklich die Lösung ist, dann sehe ich eher ein Ende. Aber das wird sicher nicht von heute auf morgen der Fall sein. Die Zertifikatspflicht dauert ja nicht umsonst bis zum 24. Januar 2022.