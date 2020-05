Urner Gesundheitsförderung: «Glauben Sie an sich selbst!» Wegen der ausserordentlichen Lage gibt die Gesundheitsförderung Uri Tipps für die psychische Gesundheit. Heute geht es darum, sich selber zu vertrauen. 03.05.2020, 11.34 Uhr

Die Gesundheitsförderung Uri informiert in dieser ausserordentlichen Lage regelmässig über die bewährten «10 Schritte für psychische Gesundheit», angepasst an die aktuellen Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit. Denn gerade in dieser Zeit, die bei vielen Ängste und Sorgen auslösen kann, ist es wichtig, die psychische Gesundheit zu pflegen. In Teil 8 der Serie geht es um das Thema «Glaub an Dich – Vertraue Dir und setze Grenzen».

Wer ist mein Rettungsring in der Krise?

Es gibt viele Dinge, welche einem die Freude im Leben rauben können. Die meisten sorgen für eine innere Unruhe und rauben einem Energie. Je mehr man aber sich und sein Leben schätzt und den eigenen Gefühlen vertraut, desto leichter kann man sich von diesen Dingen abgrenzen und trennen.

In ausserordentlichen Lagen kann es herausfordernd sein, Freude zu empfinden. Deshalb ist es wichtig, sich jetzt Zeit zu nehmen, um sich mit sich selber und seinen Gefühlen auseinanderzusetzen. So kann man sich bewusst werden, was einem persönlich Freude bereitet. Dafür kann man sich fragen: Wie steht es um mich? Wie tröste ich mich nach einem Rückschlag? Wer ist für mich ein «Rettungsring» in Krisenfällen? Kenne ich Menschen, die gefährdet sind, sich selbst aufzugeben?

Tipps und Anregungen

Schreiben Sie für sich auf, was an Ihnen besonders toll ist.

Seien Sie nett zu sich, wenn Sie über sich nachdenken.

Fragen Sie Freunde via Telefon, was sie an Ihnen schätzen und erzählen Sie ihnen auch gleich, was Sie an ihnen schätzen.

Machen Sie eine Liste mit Ideen und Plänen, was Sie nach der Corona-Lage tun wollen.

Konzentrieren Sie sich auf Ihren vitalen Rhythmus (Ernährung, Bewegung, Atmung, Schlaf).

Verschaffen Sie sich Abstand: Sie sind nicht für alles verantwortlich.

Es ist wichtig, sich selbst nicht zu vergessen – insbesondere, wenn Sie jemanden betreuen und pflegen.

Sie haben ein Recht auf Hilfe von Freunden oder Fachpersonen – holen Sie sich diese Hilfe.