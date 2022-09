Urner Golftalent Joshua Hess ist auf dem Weg zum Golfprofi – dafür verlässt er Uri wohl bald in Richtung USA Der 15-jährige Seedorfer Joshua Hess gewinnt regelmässig Golfturniere. Nun will er sich in Florida zum Profi machen lassen. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

An internationalen Turnieren belegt er regelmässig die vorderen Ränge. Von den Schweizer Golfern seines Alters ist er seit kurzem der Beste. Joshua Hess aus Seedorf befördert die Golfbälle so effizient ins Ziel, wie es derzeit wohl kaum ein anderer Urner tut. Sein Handicap hat er in den acht Jahren, seit denen er aktiv ist, derart optimiert, dass es mittlerweile bereits die Null überschritten hat. Plus 2,6 beträgt es aktuell. Das heisst, auf Golfplätzen braucht er in der Regel noch weniger Schläge zum Einlochen, als ein sehr guter Spieler benötigen würde.

Joshua Hess auf dem Golfplatz in Andermatt. Bild: Urs Hanhart (7. September 2022)

Seine wenigen Schläge führt er häufig in Andermatt aus. Hier liegt der einzige 18-Loch-Golfplatz Uris – eingebettet ins idyllische Urserntal, umgeben von beeindruckenden Bergen, an deren Fuss weidende Kühe einen Kontrast zu den gepflegten Spielwiesen schaffen. Auch wenn er die 18 Bahnen mittlerweile in- und auswendig kennen dürfte, langweilig werde das Spiel darauf nicht, sagt Joshua Hess. «Die Bedingungen sind nie gleich: Mal ist es nässer, mal ist es wärmer. Man muss sich immer anpassen und mental sehr parat sein.» Das sei es unter anderem auch, was ihn am Golfsport so fasziniert.

Geldgeber für nächstes Projekt gesucht

Hier oben ist Joshua Hess zudem auch vereinstechnisch zu Hause, als Mitglied im Golfclub Andermatt-Realp. Und der Name des Urschner Hauptortes ist auch auf seinem himmelblauen Poloshirt zu lesen. Andermatt Swiss Alps ist sein Bekleidungssponsor, der ihn auch finanziell etwas unterstütze. Sponsoren, die ihm seinen Lebensunterhalt finanzieren würden, hat er hingegen noch keine. Denn momentan gilt er offiziell noch als Amateur. Als minderjähriger Junior-Golfer kann er aber ohnehin auf sämtlichen Schweizer Golfplätzen kostenlos spielen, womit sich die Ausgaben für den Schüler einer Luzerner Sportschule in Grenzen halten. Einträglich ist sein Talent aber somit noch nicht.

Das soll sich jedoch in absehbarer Zeit ändern, wie der Besuch im Klubhaus zeigt, wo das Gespräch mit Joshua Hess nach einem Rundgang auf dem Golfplatz weitergeht. Während der Unterhaltung im Klubrestaurant tritt plötzlich der Präsident des Golfklubs an den Tisch – Bernhard Russi. «Wenn es konkret wird mit dem Projekt, gibst Du dann Bescheid», sagt er zu Joshua Hess, bevor er sich verabschiedet. Projekt? «Ich möchte nächstes Jahr nach Florida an eine internationale Sportschule gehen», klärt Hess auf.

Joshua Hess auf dem Golfplatz. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 7. September 2022)

In Orlando will er seine schulische Ausbildung an einer Highschool weiterführen und sich daneben viel Zeit fürs Golfen nehmen. In dieser Form sei das hierzulande leider nicht machbar. «Die Möglichkeiten in der Schweiz sind eher limitiert.» Zwar könne er sich an der Luzerner Sportschule auch viel Zeit für sein Training nehmen, in den USA könnte er sich aber noch professioneller fördern lassen. «Allerdings ist das recht teuer.» Daher sucht Joshua Hess momentan nach Geldgebern, die ihn bei seinem Vorhaben unterstützen möchten. «Wäre schön, wenn das auch noch im Zeitungstext stehen könnte», sagt er lächelnd.

Auf Driving Range von Trainer entdeckt

Bis es in die USA geht, locht er seine Golfbälle weiterhin fleissig in Andermatt und alle zwei Wochen an Turnieren im In- und Ausland ein. Seinen Abschlag und Schläge auf kurze Distanz trainiert er auch regelmässig in Seedorf auf der dortigen Driving Range, wo er vom Betreiber Company Golf mit kostenlosen Bällen unterstützt wird. Hier, in seinem Heimatdorf, hat seine Karriere vor acht Jahren auch ihren Anfang genommen. «Freunde meiner Eltern kamen zu uns an eine Grillparty und hatten ihre Golfschläger dabei. Als ich die mal ausprobieren durfte, hat mich das auf Anhieb fasziniert. Es war einfach irgendwie anders als die anderen Sportarten.»

Danach haben ihm seine Eltern auf einer Auktionswebsite ein Set gebrauchter Golfschläger gekauft. Mit diesen übte er dann seine ersten Schwünge auf der Seedorfer Driving Range – und wurde dabei von einem professionellen Golfer beobachtet, dem sein Talent umgehend auffiel. «Der meinte dann, ich hätte einen super Swing drauf und soll doch direkt ins Training zu ihm kommen.» Und so führte eins zum anderen.

Doch nicht nur sein konstanter Schwung komme ihm auf seinem Weg zum Golfprofi zugute. Erläuterungen der Coaches könne er jeweils rasch umsetzen. Ausserdem verliere er auch nicht gleich die Nerven, wenn es an einem Loch mal nicht gut laufe, sagt Hess. «Am Putten muss ich aber noch arbeiten. Wobei man eigentlich nie aufhört, an sich zu arbeiten.» Auf welche Plätze und Podeste diese Talente den jungen Urner noch führen werden, darauf darf man gespannt sein.

Aufs Putten möchte sich Joshua Hess noch mehr konzentrieren. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 7. September 2022)

