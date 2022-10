Urner Grossviehausstellung Die neue «Miss Uri» heisst Belinda – gekürt wurde sie vor mindestens 1500 Besucherinnen und Besuchern 615 Tiere buhlten an der Urner Grossviehausstellung vom Samstag, 1. Oktober, in Schattdorf um die Gunst der Jury. Das Rennen machte Kuh Belinda von Urs Gisler aus Andermatt. Georg Epp Jetzt kommentieren 02.10.2022, 11.54 Uhr

Die Kuh Belinda sicherte sich erstmals den Tagessieg an der Urner Grossviehausstellung. Die Besitzerfamilie Urs Gisler aus Andermatt freut sich zusammen mit Helfern und Sponsoren. Georg Epp (Schattdorf, 1. Oktober 2022)

Die «Veezäichnig» ist für viele Viehzüchter das Erntefest des Sommers, das man bei jedem Wetter einfach besuchen muss. Sehen und gesehen werden, plaudern über den zu trockenen Sommer die Wasserknappheit und so weiter – das ist bei den Älplern, Züchtern oder einfach Anhängern der Viehzucht beinahe obligatorisch.

Das Wetter an der Grossviehausstellung vom Samstag war immerhin einiges besser als am Mittwoch zuvor bei der Kleinviehausstellung. Dementsprechend konnten auch wesentlich mehr Besucherinnen und Besucher an der Ausstellung begrüsst werden. OK-Präsident Josef Loretz, der zum letzten Mal als Chef der Klein- und Grossviehausstellung amtete, schätzte die Besucherzahl auf Mindestens 1500.

Zur Viehausstellung gehören auch die zahlreichen Marktstände, an denen sich die landwirtschaftliche Bevölkerung beraten lassen kann, wenn es um einen möglichen Kauf eines Fahrzeuges oder sonstiger Utensilien geht. Die Jungzüchter warteten mit einer Tombola auf, bei dem ein Kälblein als Hauptpreis zu gewinnen war. Die glückliche Gewinnerin war Tamara Bissig vom Haldi.

615 Tiere bewertet

Überall gab's viel Lob für die Organisatoren, rund 100 Helferinnen und Helfer waren im Einsatz. Die ausgezeichnete Qualität der Tiere bestätigten auch die zahlreichen Experten.

Die stolzen Viehzüchter meldeten insgesamt 908 Tiere. 615 – das sind 62 mehr als im vergangenen Jahr – wurden schlussendlich auch aufgeführt und bewertet. Die strengen, aber fairen Experten bewerteten vier Stiere, 201 Kühe, 231 Rinder, 56 Original-Braunvieh-(OB)-Kühe und 123 OB-Rinder. Wie üblich gab es verschiedene Rangierungen für Schöneuter, Rinder, Kühe unterschiedlicher Laktation und als Höhepunkt die mit Spannung erwarteten Misswahlen.

Die Freude ist gross, in die engere Auswahl der Experten zu gelangen und noch grösser, wenn man ein Siegertier der 41 Abteilungen stellen kann. Verlierer gibt es aber keine. Werden die Hoffnungen für einmal nicht erfüllt, vertröstet man sich aufs nächste Jahr.

Belinda, Lotti, Ayscha, Lilli und Ladina holen sich Titel

Höhepunkt einer jeder Viehausstellung ist aber jeweils die Rangierung am Nachmittag im Ring vor Hunderten von Zuschauerinnen und Zuschauern. Spannend wurde es wie immer bei den Misswahlen. Zum ersten Mal gewann die Kuh Belinda von Urs Gisler aus Andermatt den Championstitel Kühe BS. Sie gewann vor Indiana und Evolet aus dem Stall von Sandra und Manuel Arnold aus Erstfeld.

«Lilli», das schönste OB-Rind von Roger und Josef Kempf aus Isenthal. Bild: Georg Epp (Schattdorf, 1. Oktober 2022) «Lotti» Champion OB Kühe von Theo und Toni Kempf, Attinghausen. Bild: Georg Epp (Schattdorf, 1. Oktober 2022) «Ladina» von Theo und Toni Kempf aus Attinghausen holte sich den Titel «Miss Genetik OB». Bild: Georg Epp (Schattdorf, 1. Oktober 2022) Den Championstitel Rinder sicherte sich Hanssepp Gisler-Walker, Haldi, mit «Ayscha». Im Bild mit Erich Gisler und Bettina Bissig. Bild: Georg Epp (Schattdorf, 1. Oktober 2022)

Die Attinghauser Züchter Theo und Toni Kempf gewannen wie im vergangenen Jahr den Championstitel OB-Kühe mit Lotti, Hanssepp Gisler-Walker vom Haldi den Rinder-Champion BS mit Ayscha und Josef Kempf aus Isenthal den Rinder-Champion OB mit Lilli. Mit Belinda gewann Urs Gisler aus Andermatt auch den Titel «Miss Genetik BS», der Titel «Miss Genetik OB» ging an Theo und Toni Kempf aus Attinghausen mit Ladina. Spätestens nach den Misswahlen wurde der Stalldrang der Tiere mit mehrstimmigem «Muh» immer stärker. Sie hatten definitiv genug vom Rummel und wollte wieder heim in die gewohnte Umgebung.

Die Grossviehausstellung war einmal mehr beste Werbung für die Urner Viehzucht. Dass wieder eine normale «Veezäichnig» hat stattfinden können, freute auch Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind. Solche Veranstaltungen, Begegnungen seien wichtig, meinte er – und fügte an: «Im Bereich Wolf hat der Ständerat in Bern einen guten Entscheid in die richtige Richtung gefällt, dass man den Wolf in Zukunft wie das Steinwild regulieren kann.»

