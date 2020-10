Reportage Urner Jugendliche im Knigge-Unterricht: Weshalb Händeschütteln nicht mehr zeitgemäss ist Die Umgangsformen haben sich verändert, auch im Geschäftsalltag. Kommunikationstrainerin Corinne Staub zeigt am Berufs- und Weiterbildungszentrum in Altdorf auf, wie Lernende mit professionellem Verhalten Kunden für sich gewinnen können. Nino Gisler 27.10.2020, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Mit welcher Kleidung, mit welchem Auftritt und vor allem für welche Umgangsformen wollen Sie bekannt sein?», fragt Corinne Staub, selbstständige Kommunikationstrainerin und Referentin, rhetorisch in die Runde. Eine rund 40-köpfige Schülerschaft aus Kaufleuten im ersten Lehrjahr hängt an ihren Lippen. Und will mehr erfahren über die guten Sitten am Arbeitsplatz und auch die entsprechenden Umgangsformen. Im Kurs «Benimm ist in» am Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri (bwz) wird ausserdem geklärt, warum der Händedruck, nicht nur in Zeiten von Corona, schon längst überflüssig ist.

Corinne Staub, Kommunikationsexpertin, referiert am bwz Uri in Altdorf über die Benimmregeln im Geschäftsalltag. Nino Gisler (26. Oktober 2020)

Der Knigge gilt gemeinhin als Bibel der Umgangsformen. Doch viele der Benimmregeln seien nicht mehr zeitgemäss, findet Corinne Staub. Mit historischen Anekdoten zeigt die Kommunikationstrainerin den Ursprung von verschiedenen Umgangsformen auf.

Sie fragt in die Runde, warum der Mann der Frau bei einem Restaurantbesuch die Tür offenhält. Fragende Blicke der Lernenden. «Früher waren Schlägereien und Querulanten in Restaurants und Beizen noch häufiger anzutreffen. Der Mann musste überprüfen, ob der Restaurantbesuch sicher ist.» Nötigenfalls musste der Mann fliegende Bierflaschen und -krüge abwehren, führt Staub weiter aus und stillt die fragenden Blicke. Auch der Händedruck sei ein Überbleibsel aus früheren Zeiten. «Das Händeschütteln war ein Zeichen dafür, dass jemand unbewaffnet ist.»

Doch das Thema Händedruck ist aktueller denn je: Infolge der Coronakrise soll das Händeschütteln möglichst vermieden werden.

«Vielleicht fällt es auch ganz weg, da man sich auch auf andere Art und Weise begrüssen und verabschieden kann»,

so Staub. Und auch weitere Umgangsformen finden sich im Wandel der Zeit. Trugen Jeans früher noch zum ungepflegten Erscheinungsbild bei, stünden sie heute für Lockerheit, im privaten wie auch im beruflichen Umfeld. Oder war die Farbe Rot, aufgrund ihres Gewinnungsprozesses, früher noch für den Adel und Klerus bestimmt, könne heute jeder die Farbe seiner Kleider beliebig auswählen. Doch auch in der heutigen Arbeitswelt müsse man sich an gewisse Stilregeln halten. Jungs und Männer sollten auf zu tief runterhängende Hosen, sogenannte Baggy-Pants, verzichten und Mädchen wie Frauen auf einen zu tiefen Ausschnitt.

Mit selbstsicherem Auftreten zum Ziel

«Wie kann ich gewinnend und professionell im Geschäftsalltag auftreten?», lautet die Leitfrage. Die Lernenden erhalten eine halbe Stunde Zeit, um sich in Gruppen Gedanken darüber zu machen und diese in einer kreativen Form zu präsentieren. Die Gruppen kommen mit zahlreichen Ideen wie Quiz/Kahoot, ‹Hangman› und Flipcharts zurück und diskutieren über Punkte wie Respekt, Blickkontakt, Körperhaltung wie auch das Verhalten im Allgemeinen. In einem kurzen und äusserst unterhaltsamen Referat gibt Berufsschüler David Agatic die Erkenntnisse seiner Gruppe preis:

«Ich trete professionell auf, indem ich selbstsicher bin.»

David Agatic (rechts) animiert die Lernenden, selbstsicherer zu sein. Nino Gisler (Altdorf, 26. Oktober 2020)

Mit Selbstzweifel würde man nur sich selber schaden, findet Agatic. Er betont, dass das Selbstwertgefühl einen wesentlichen Einfluss darauf habe, wie andere Leute einen wahrnehmen.

Iwan Wyrsch, Abteilungsleiter Wirtschaft und Verkauf. Bild: Nino Gisler (Altdorf, 26. Oktober 2020)

Auch Iwan Wyrsch, Abteilungsleiter Wirtschaft und Verkauf, findet, dass ein selbstbewusstes Auftreten den Unterschied machen kann:

«Die Veranstaltung soll den Lernenden helfen, im Geschäft sicher aufzutreten und Kunden für sich gewinnen zu können.»

Wyrsch ist erleichtert, dass der von ihm organisierte Anlass trotz immer strikter werdender Coronamassnahmen durchgeführt werden kann. «Trotzdem finde ich es schade, dass wir die Mimik unter den Masken nicht erkennen können.»

«Mit unserer Kleidung, unserem Aussehen, aber vor allem mit unserem Verhalten hinterlassen wir Eindruck bei Arbeitskollegen wie auch Kunden», schliesst Corinne Staub den Bogen. Jeder sei selber dafür verantwortlich, für was er oder sie bekannt sein will und welchen Eindruck er oder sie bei anderen hinterlassen will. Doch ein positiver Eindruck öffne Tür und Tor, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch im Alltag.