Bilanz Urner Kantonalbank blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 hat die Bank einen Gewinn von 16,6 Millionen Franken erwirtschaftet. Das sind 14,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Kanton Uri erhält wiederum 7 Millionen Franken. Markus Zwyssig 11.03.2021, 11.59 Uhr

Der Hauptsitz der Urner Kantonalbank an der Bahnhofstrasse 1 in Altdorf. Bild: Corinne Glanzmann (Altdorf, 18. Oktober 2018)

Karsten Döhnert, Vizepräsident des Bankrats, sprach am Donnerstag vor den Medien von einem «guten und intensiven Geschäftsjahr» der Urner Kantonalbank (UKB). Geprägt war es von der Umsetzung der Immobilienstrategie. Die UKB verkaufte Ende 2020 ihre Liegenschaften in Altdorf, Schattdorf, Erstfeld und Flüelen an die Tellco Anlagestiftung in Schwyz. Der Erlös aus dem Verkauf der Immobilien betrug 3,5 Millionen Franken. Der Neubau am Bahnhofplatz 1 schreitet planmässig voran. Diesbezüglich waren einmalige Abschreibungen von 6,1 Millionen Franken nötig.