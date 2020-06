Urner Kantonalbank: Neuer Videoservice ersetzt den Schalter Am Hauptsitz der Urner Kantonalbank (UKB) in Altdorf sowie in den Geschäftsstellen in Schattdorf, Erstfeld und Bürglen wird der Dienst nun schrittweise eingeführt. Markus Zwyssig 09.06.2020, 10.24 Uhr

In Altdorf ist der Videoservice bereits seit ein paar Tagen in Betrieb. Bild: PD

Als erste Bank im Kanton Uri stellt die UKB in drei Geschäftsstellen auf Videoservice um. Der Dienst kann von morgen um 8 Uhr bis 17.30 Uhr genutzt werden. Auch an der Bahnhofstrasse 1 in Altdorf wird zusätzlich zu den Schaltern ein Videoservice angeboten. «Nur noch 10 Prozent der Kunden nutzen in den Geschäftsstellen den Schalter», sagte UKB-CEO Christoph Bugnon am Dienstag an einer Medieninformation. «Mit dem Videoservice sind wir für diese Kunden weiterhin vor Ort.» Bis 1. Juli wird der Videoservice in Bürglen, Erstfeld und Schattdorf in Betrieb sein.

Bereits seit ein paar Tagen betriebsbereit ist der Service in Altdorf und seit kurzem auch in Schattdorf. Die ersten Rückmeldungen seien positiv, war an der Medienorientierung der Bank zu erfahren. «Unser Anspruch war es, die meisten Schaltergeschäfte weiterhin mit einer persönlichen Note aber auch zu verlängerten Servicezeiten anbieten zu können,» so Bugnon.

Viele Bankgeschäfte können weiterhin vor Ort abgewickelt werden

Betritt jemand den Videoserviceraum, wird automatisch eine Verbindung zum Kundenservice in Altdorf aufgebaut. «Wir setzen bewusst langjährige Mitarbeiter mit viel Erfahrung als Berater für unseren neuen Service ein», so Bugnon. Mit dem Videoservice können viele Bankgeschäfte, die man zuvor am Schalter erledigte, weiterhin in den drei UKB-Geschäftsstellen abgewickelt werden. So kann dank der Möglichkeit zur digitalen Unterschrift beispielsweise ein Dauerauftrag für eine regelmässige Zahlung eingerichtet werden. Zudem gibt es weiterhin die Möglichkeit nach vorheriger Vereinbarung zu einem Beratungsgespräch vor Ort.