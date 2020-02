Urner Kantonsspital bietet Frauen Spezialsprechstunden Die Spezialuntersuchungen ermöglichen Frauen mit einer Brustveränderung eine rasche Abklärung. 08.02.2020, 09.41 Uhr

Veränderungen in der Brust werden rasch abgeklärt. Bild: PD

(pd/rin) Eine Veränderung in der Brust sei immer mit Angst verbunden. Darum sei es für die betroffene Frau wichtig, dass sie schnell und kompetent betreut werde, schreibt die Klinik Gynäkologie und Geburtshilfe des Kantonsspitals Uri. Deshalb biete das Kantonsspital Patientinnen seit Anfang Januar die «Senologische Sprechstunde» an.

Nach einem Brustbefund durch den Hausarzt können die Patientinnen jeweils direkt zur weiteren Abklärung für die Spezialsprechstunde angemeldet werden. Spätestens am nächsten Tag wird die Patientin vom Kantonsspital zur Untersuchung aufgeboten. Somit können die Wartezeiten massiv verkürzt werden. Patientinnen, die bei sich einen Knoten in der Brust ertasten, können sich auch direkt anmelden.

In der Sprechstunde wird die Brust anhand einer hochauflösenden Ultraschalluntersuchung beurteilt. In Kombination mit einer Mammografie könne so oft eine Krebserkrankung bereits erkannt oder ausgeschlossen werden. Manchmal sei es für eine sichere Diagnose notwendig, dass Gewebe aus der Brust entnommen wird. Bei Bedarf wird die Patientin einer passenden Therapie zugeteilt. (pd/sok)