Altdorfer Dezembertage bringen 35 mal Kultur

Urner Kulturevents Dodo, Thomas Gansch und Michael Elsener: Die Dezembertage im Theater Uri locken mit 35 Veranstaltungen Nach dem Alpentöne-Festival ist in Uri die Lust auf Kultur so richtig entflammt. Nebst Dodos Reggae gibt es bald ein Wiederhören mit einem von den Urnern geliebten Mnozil-Brass-Musiker Thomas Gansch. Markus Zwyssig 17.08.2021, 05.00 Uhr

Im Theater Uri sind am Montagnachmittag noch Abbauarbeiten nach dem Alpentöne-Festival im Gang. Im Foyer sind derweil etliche fleissige Helfer damit beschäftigt, den Kulturbrief zu verschicken.

Beim Verpacken der Kulturbriefe packt auch Michel Truniger, Leiter im Theater Uri, mit an. Markus Zwyssig / Urner Zeitung

Die Urner Kulturszene nimmt wieder Fahrt auf. Im Spielplan vom Theater Uri ist ersichtlich, dass bei «Greedi üüsä» Adolf Ogi zu Gast ist (14. September). Rolf Sommer verknüpft in der Reihe gegenPOL historische Tatsachen mit dem Reichtum der Urner Sagenwelt. Er verspricht ein unheimliches Gruselvergnügen für die ganze Familie (25. September). Die Krüger Brothers hoffen nun mit den Keiser Twins doch noch auftreten zu können (13. November).

«Im Spielplan hat es viele Veranstaltungen, die wir verschieben mussten und die nun hoffentlich endlich stattfinden können»

, sagt Michel Truniger, Leiter des Theaters Uri.

Michel Truniger, Leiter im Theater Uri, freut sich auf die bevorstehenden Kulturevents. Markus Zwyssig / Urner Zeitung

Geimpft, genesen oder getestet Kultur geniessen

«Nebst den Lehrabschlussfeiern war Alpentöne einer der ersten Grossevents bei uns, der zertifiziert stattgefunden hat», sagt Truniger. Das heisst, die Besucher mussten geimpft, genesen oder getestet sein. Je länger das Festival dauerte, umso mehr Publikum kam. Am Samstag war man schon fast auf dem gewohnten Alpentöne-Niveau von der Auslastung her. «Das ist jetzt die neue Art, wie man Kultur geniessen kann.»

So haben sich die Verantwortlichen beim Theater Uri ebenfalls entschieden, dass die Besucher bei allen Eigenveranstaltungen des Hauses geimpft, genesen oder getestet sein müssen. Diese 3G-Regel gilt ab sofort und zwar im Saal wie auch auf der Bühne. Der bundesrätliche Entscheid, dass ab Oktober die Tests nicht mehr bezahlt werden, habe auch verunsichert. Aber der Schutz der Kulturbesucher steht an oberster Stelle. Konzeptänderungen bleiben vorbehalten. Weil beim Ticketkauf stets auch die E-Mail-Adresse verlangt wird, könnte dies auch rasch kommuniziert werden, so Truniger.

«Für die Laienkultur sind die Massnahmen eine grosse Herausforderung.» Die Mieter im Haus können selber entscheiden, welche Rahmenbedingungen sie bei ihren Veranstaltungen setzen wollen. So gelten bei den Aufführungen der Theatergruppe Momänt & Co, die zurzeit für «Hope Town - just another western» probt, die 3G-Regel nicht (Premiere: 27. August). Sie füllen dafür nur zwei Drittel des Saales und es gilt Maskenpflicht.

Neue Veranstaltungsreihe bringt Kultur über den Mittag

Das Theater Uri lanciert mit Fokus Drama eine neue Veranstaltungsreihe. Regisseur Livio Beyeler macht sich mit dem Publikum auf eine Entdeckungsreise über fünf Epochen und fünf Werke vorstellen (Start: 27. Oktober). Die Veranstaltungen finden jeweils am Mittwoch um 12.30 Uhr statt. Truniger:

«Sportbegeisterte gehen über den Mittag ins Fitness, Kulturbegeisterte essen schnell ein Sandwich und kommen dann zu uns.»

35 Events sind im Rahmen der Dezembertage geplant. Dabei macht Dodo einen Abstecher in den Kanton Uri.

Der Schweizer Reggaesänger ist im Rahmen der Dezembertage im Theater Uri zu Gast. Bild: PD

Nachdem er mit dem Hippie-Bus durch die Schweiz gekurvt ist, singt er nun im Theater Uri von seinem coronabedingten Abstecher in die Schweizer Bergwelt (11. Dezember).

Die Ellis Mano Band kommt ins Kellertheater (17. Dezember). Einen Schwerpunkt legt das Theater Uri in diesem Jahr auf die Comedy. Bliss (18. November), Michael Elsener (30. November), Simon Enzler (10. Dezember) und Oropax (17. Dezember) sind dabei. «Damit hoffen wir, dem Publikum viel Freude zu bereiten», so Truniger.

Auch der Kanton Uri ist bei den Altdorfer Dezembertagen gut vertreten. Das Collegium Musicum Uri macht mit (27. November). Saxofonist Carlo Gamma erhält eine Carte blanche für seinen Auftritt (4. Dezember). Das Hausorchester des Theaters Uri wird mit weihnächtlicher Musik zu hören sein (18. Dezember).

Alpentöne-Fans dürfen sich auf Thomas Gansch von Mnozil Brass freuen.

Thomas Gansch. Maria Frodl

Das Blechbläserensemble sorgte an mehreren früheren Alpentöne-Festivals für Furore. Der Trompeter und Sänger wird im Rahmen der Alpentöne zusammen mit Georg Breinschmid (Kontrabass und Gesang) auftreten (7. Dezember).

Der Vorverkauf der Abos für die Altdorfer Dezembertage startet am 9. September. Ab dem 14. September gelangen die Einzeltickets in den Verkauf.