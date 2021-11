Urner Konzertreihe Andermatt Folk gastiert im Hotel The Chedi

Urner Kulturszene Die Konzertreihe «Andermatt Folk» nimmt neuen Anlauf Im Hotel The Chedi in Andermatt gibt es zwei besondere Konzerte zu hören. Maria Gehrig ist künstlerische Leiterin der Konzertreihe und tritt selber auch auf. Florian Arnold und Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 24.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Maria Gehrig (Zweite von rechts) spielt bei Eiger Mönch & UrSchwyz mit. Bild: Stefan Della Pietra

Volksmusik und Luxushotel: Das scheint im ersten Moment nicht recht zusammenzupassen. Doch genau das kombiniert die Veranstaltungsreihe «Andermatt Folk». Im Saal des 5-Sterne-Superior-Hotels The Chedi Andermatt steht dabei Volksmusik im Zentrum. «Es ist nicht unbedingt eine Konzertreihe, bei der man tanzt und bödelet», präzisiert Maria Gehrig, die künstlerische Leiterin, mit einem Schmunzeln. Die «Neue Volksmusik» besteht eher aus konzertanten Werken, die aber ihre Wurzeln in der urchigen Musik nicht verbergen.

Und genau dieser Musik hat sich die Andermatterin mit der Konzertreihe verschrieben. Diese geht nun bereits in die vierte Saison.

Die Musikerin Maria Gehrig aus Andermatt. Bild: PD

Maria Gehrig spielt hauptsächlich in drei Formationen. Neben InterFolk, bei Eiger Mönch & UrSchwyz sowie im Duo mit ihrem Bruder Fränggi. «An privaten Anlässen bin ich schon früher oft mit meinem Bruder im Duo aufgetreten. Aber erst 2017 haben wir ein eigenes Programm zusammengestellt und eine eigene CD aufgenommen», so die 33-Jährige. «Mit ihm spiele ich zusammen, seit ich vierjährig bin.» Zu proben sei auch unkompliziert, braucht sie doch im Elternhaus in Andermatt, wo sie ein Studio besitzt, nur die Treppe hochzusteigen.

Aber auch der traditionellen Volksmusik spricht sich die Musikerin nicht ab. «Die urchige Musik wirkt am besten in der Beiz», sagt sie. Zusammen mit Bruder Fränggi, Vater Franz und dem Bassisten Ruedi Zurfluh tritt sie noch immer mit der Hüsmüsig Gehrig auf.

«Cool, wieder vor Publikum zu spielen»

Längere Zeit war jedoch nichts mit öffentlichen Auftritten. Die Coronazeit war für Maria Gehrig zu Beginn entschleunigend. «Es war plötzlich viel ruhiger und ich hatte so viel Zeit wie nie», sagt sie. Sie konnte viel Sport machen. Eigentlich hätte sie auch Zeit zum Komponieren gehabt. Sie habe zwar damit begonnen, doch dann mehr die Ruhe genossen. Mit der Motivation war es nicht so einfach. Vor allem fehlten ihr die Auftritte. «Ich spiele halt am liebsten vor richtigem Publikum aus Fleisch und Blut.» Selbst wenn man Musik in Topbild- und -tonqualität streamen könne, ersetze das niemals einen Liveauftritt. Für Maria Gehrig ist klar:

«Selbst viele Likes vermögen nicht die unmittelbaren Reaktionen und den Applaus des Publikums zu ersetzen.»

Jetzt wieder vor Publikum zu spielen, findet sie cool. Nicht nur sie, auch die anderen Musiker seien wieder topmotiviert, sagt Maria Gehrig. Die letzte Durchführung von «Andermatt Folk» fiel bereits mitten in die Coronakrise. Vor 30 Leuten durfte damals aufgetreten werden. Immerhin spielten die Musikerinnen und Musiker ihr Programm zweimal. Der «Chedi»-Saal bietet 100 Personen Platz.

Vier junge Frauen und vier Altmeister

Maria Gehrig spielt am kommenden Sonntag, 28. November, um 17 Uhr im «The Chedi» in Andermatt mit Eiger Mönch & UrSchwyz. Zur Formation gehören vier junge Frauen mit vier Streichinstrumenten. Sie bieten eigenen Angaben zufolge «Hiesigs, Urchigs, Eignigs, Nümödigs und mehr». Neben Maria Gehrig an der Violine spielen Hanna Landolt (Violine), Kristina Brunner (Cello, Schwyzerörgeli) und Evelyn Brunner (Kontrabass). Sie versprechen, die ganze Vielfalt des Streicherfolks auf eine Bühne zu bringen. Ausgehend von der Tradition entwickeln sie die Schweizer Volksmusik virtuos weiter und treiben voller Elan die Emanzipation des Genres voran.

Die Hujässler sind die Altmeister der «Neuen Volksmusik». Bild: Pit Buehler

Am Sonntag, 9. Januar 2022, um 17 Uhr sind dann die Hujässler im «The Chedi» in Andermatt zu hören. Markus Flückiger (Schwyzerörgeli), Dani Häusler (Klarinette), Reto Kamer (Klavier) und Sepp Huber (Kontrabass) sind die Taktgeber für die «Neue Volksmusik». Sie decken das Spektrum des traditionellen Stils in seiner ganzen Breite von «fätzig» über «lieblich» bis «konzertant» problemlos ab und erweitern dieses mit viel Lust auch mal mit Einflüssen aus dem Heavy Metal oder dem Hip-Hop.

Informationen und Ticketvorverkauf unter www.andermattfolk.ch oder Tel. +41 77 485 73 67. Der Einlass unterliegt der 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet).