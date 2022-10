Urner Landeswallfahrt Die Urner Landeswallfahrt führt wieder nach Einsiedeln An der diesjährigen Landeswallfahrt geht es am 22. Oktober nach Einsiedeln. Unterwegs ist man entweder zu Fuss oder mit dem Car. 03.10.2022, 16.46 Uhr

Seit 1913 pilgert das Urner Volk jedes Jahr zusammen mit einem Teil der Regierung und der neu gewählten Sennenfamilie mit Fahne entweder nach Einsiedeln bzw. in einem Dreijahresturnus nach Sachseln zum Bruder Klaus. Das OK mit Wallfahrtsleiter Walter Arnold lädt auch dieses Jahr zur Wallfahrt ein, wie sie in einer Mitteilung verkünden.

Eine Delegation der Urner Regierung und die neu gewählte Sennenfamilie wird die Urner Landeswallfahrt auch dieses Jahr begleiten. Bild: Georg Epp (Einsiedeln, 23. Oktober 2021)

Fuss-Wallfahrt

Organisator Lukas Thürig besammelt die angemeldeten Wanderer um 03 Uhr in Brunnen. In zirka sieben Stunden Marschzeit, unterbrochen von verschiedenen Impulsen und Rasthalten, führt die 24 km lange Wanderung auf dem Jakobsweg über die Haggenegg und Alpthal nach Einsiedeln. Anmeldeschluss ist 13. Oktober.

Auch via Car ist die Wallfahrt möglich

Die Einsteigeorte und Abfahrtszeiten für die Car-Wallfahrt werden im Pfarreiblatt publiziert. Die Ankunft in Einsiedeln ist um zirka 11 Uhr vorgesehen. Nach dem Mittagessen nach eigener Restaurantwahl geht am 14.00 Uhr der gemeinsame Wallfahrtsgottesdienst in der Klosterkirche über die Bühne. Die Fahrtkosten und Unkostenbeitrag für die Organisation betragen 35 Franken pro Person. Die Anmeldung für die Car-Wallfahrt ist bis 13. Oktober beim Pfarramt des Wohnortes möglich.

Auch für ein Jugendprogramm ist gesorgt

Auch fürs Jugendprogramm gilt der 13. Oktober als Anmeldeschluss beim Pfarramt des Wohnortes. Fredi Bossart und seine Helfer bestreiten wieder ein spezielles Jugendprogramm mit dem Thema «Regenbogen – ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Menschen». (eg)

Hiweis:

Anmeldungen für Fuss-Wahlfahrt: Lukas Thürig, 041 871 15 55 oder via Internet: www.kath-uri.ch/seelsorge-und-diakonie/landeswallfahrt/anmeldung-fusswallfahrt. Fragen Jugendprogramm: Fredi Bossart unter 041 871 20 56.