Kanton Uri Der Landrat tagt wegen Corona im Uristier-Saal – das kostet 6000 Franken pro Session Das Coronavirus zwingt die Parlamentarierinnen und Parlamentarier vom Landrats- in den Uristier-Saal. Damit die Politikerinnen und Politiker sich künftig wieder im Rathaus treffen können, braucht es die freiwillige 3G-Regel. Anian Heierli Jetzt kommentieren 16.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Politische Veranstaltungen sind von der Zertifikatspflicht ausgenommen. Laut Covid-19-Verordnung gilt das auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene. Die Idee dahinter: Demokratische Prozesse dürfen nicht beschränkt werden. Deshalb müssen Urner Landrätinnen und Landräte weder geimpft noch getestet sein, um an den Sessionen teilzunehmen. Aktuell fehlt für die 3G-Regel die gesetzliche Grundlage.

Weil keine Zertifikatspflicht gilt, braucht es aber ein Schutzkonzept mit entsprechenden Abständen. Im Rathaus können Mindestabstände nicht eingehalten werden. Deshalb tagt das Parlament zurzeit im Uristier-Saal der Dätwyler AG – das kostet. «Pro Session, welche wir extern durchführen, rechnen wir gestützt auf die bisherigen Erfahrungen mit 6000 Franken», so das Landratssekretariat.

Diese 6000 Franken würden die Saalmiete beinhalten sowie Kosten für die Ton- und Mikrofonanlage und die Verpflegung der Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Bei acht Sessionen macht das also nicht ganz 50'000 Franken pro Jahr. Hinzu kommen noch interne kantonale Personalkosten, weil zwei Mitarbeitende für Technik und Mikrofone zuständig sind.

Zurzeit tagt der Landrat wegen Corona im Uristier-Saal. Das kostet rund 6000 Franken pro Session. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 25. August 2021)

Diese Kosten könnten eingespart werden, wenn die Sessionen wieder im Rathaus stattfinden. Dafür müssten sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier aber mindestens freiwillig auf die 3G-Regel einigen. Noch ist man in Uri aber nicht so weit. Das Landratssekretariat schreibt:

«Gemäss Beschluss der Ratsleitung werden die Sessionen des Landrats sicher bis Ende 2021 im Uristier-Saal durchgeführt.»

Dennoch sei diskutiert worden, ob die Sessionen einer freiwilligen Zertifikatspflicht unterstellt werden sollen. Zurzeit hätten aber fraktionsinterne Abklärungen ergeben, dass dies nicht von allen Mitgliedern des Landrats unterstützt werde. Wie viele Personen genau sich für die jeweilige Session nicht testen lassen wollen, wurde nicht eruiert.

Vor der Pandemie tagte das Parlament im dafür vorgesehenen Landratssaal. Hier sind die Platzverhältnisse deutlich enger. Archivbild: Urs Hanhart (Altdorf, 4. September 2019)

Eine 3G-Pflicht könne nicht einfach eingeführt werden, gibt sich Landratspräsidentin Sylvia Läubli überzeugt. «Die Ratsmitglieder sind ja verpflichtet, an den Sessionen teilzunehmen. Alle Ratsmitglieder müssen ihre parlamentarische Arbeit wahrnehmen können, da sie damit ihre Wählerinnen und Wähler repräsentieren.» Zudem seien die Platzverhältnisse im Urner Landratssaal und im Foyer des Rathauses sehr eng. Sylvia Läubli betont:

«Angesichts der wieder stark steigenden Fallzahlen ist für mich derzeit eine rasche Rückkehr ins Rathaus noch nicht vertretbar.»

Die Frage, wann man wieder in den Landratssaal zurückzukehren wolle, werde nach jeder Session in der Ratsleitung diskutiert. Bis Ende 2021 seien aber die Sessionen im Uristier-Saal noch gesetzt. Diesbezüglich sei zwar bei den Mitgliedern des Landrats keine Umfrage gemacht worden. «Die Ratsleitung hält aber Kontakt mit den Fraktionspräsidien und kennt so die Haltung der verschiedenen Fraktionen.» Sylvia Läubli hätte es begrüsst, wenn ab September alle Urner Ratsmitglieder das Zertifikat freiwillig verwendet hätten, wie dies nun in Nidwalden möglich sei. «Dies hätte eine raschere Rückkehr ins Rathaus erleichtert.» Nun müssten weiterhin die Abstandsregeln eingehalten und Masken getragen werden, wenn man nicht am Platz sitze.

Um das geht's in der Novembersession des Urner Landrats Der Landrat befindet in seiner Novembersession am Mittwoch über das Leistungsprogramm 2022 bis 2025 für das Kantonsspital Uri (KSU). Damit bestellt der Kanton die stationären und ambulanten Leistungen und eine ständige Notfallversorgung. Weiter soll das KSU Aus- und Weiterbildungsaufgaben übernehmen und im Bedarfsfall eine geschützte Operationsstelle betreiben. Klarer formuliert wurde die bisherige Regelung bezüglich Bewältigung von Katastrophen, Epidemien oder anderen ausserordentlichen Ereignissen. Ein spezielles Augenmerk wird der Cybersicherheit sowie der Einführung des elektronischen Patientendossiers geschenkt. Entscheiden wird der Landrat über eine zusätzliche 50-Prozent-Teilzeitstelle für eine Gerichtsschreiberin respektive einen Gerichtsschreiber beim Landgericht Uri. Diese soll vorerst auf zwei Jahre befristet sein. Die Erweiterung der Gerichtsschreiberkapazität ist gemäss Bericht und Antrag der Justizverwaltung an den Landrat unumgänglich, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen. Zur Finanzierung der zusätzlichen Personalressourcen soll das Globalbudget Personal 2019 bis 2022 für die Jahre 2021 bis 2022 um insgesamt 80'000 Franken erhöht werden. Der Landrat entscheidet über zwei Nachtragskredite: zum einen 300'000 Franken für den Bahnhof Altdorf, zum anderen 216'000 Franken für Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Vorgelegt werden dem Landrat schriftliche jährliche Berichterstattungen der Spitalkommission, der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission des Konkordats der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht sowie der Interparlamentarischen Fachhochschulkommission der Hochschule Luzern – Fachhochschule Zentralschweiz. Behandelt werden die parlamentarische Empfehlung von Claudia Gisler (CVP/Mitte, Bürglen) zu kostenlosen Coronatests bis zum vollendeten 25. Altersjahr sowie die Interpellation von Pascal Arnold (SVP, Flüelen) zum Schuldenerlass für die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees. (MZ)

Andere Kantone einigten sich auf die freiwillige Zertifikatspflicht oder arbeiten eine entsprechende Gesetzesgrundlage aus. Die Sitzungen des Landrats Nidwalden werden bis auf weiteres mit der 3G-Regel durchgeführt. Die 60 Parlamentsmitglieder haben dem Vorgehen in Form einer freiwilligen Zertifikatspflicht zugestimmt. Ratspräsident Stefan Bosshard (FDP, Oberdorf) bezeichnete dies als solidarische Lösung und als starkes Signal nach aussen. Dennoch geht man auch in Nidwalden noch nicht zurück in den eng bestuhlten Landratssaal.

Auch in Luzern fordert der Kantonsrat aktuell die 3G-Regel für Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Das Ziel: möglichst schnell in den Kantonsratssaal zurückkehren. Dafür braucht es aber eine gesetzliche Grundlage. Diese arbeitet die Luzerner Regierung nun aus. Eine entsprechende Motion des Mitte-Fraktionschefs Adrian Nussbaum, die eine Zertifikatspflicht fordert, wurde als dringlich überwiesen mit 91 zu 20 Stimmen bei 2 Enthaltungen.