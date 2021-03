Urner Landrat Angriff auf Polizeikommando scheitert – externe Untersuchung wird abgelehnt Der Landrat ist der Meinung, dass innerhalb der Kantonspolizei Strukturen und Abläufe verbessert werden müssen. Doch eine externe Untersuchung erachtet das Parlament als den falschen Weg. Es brauche Zeit, Führungsstrukturen anzupassen. Anian Heierli 24.03.2021, 16.45 Uhr

Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Das weiss wohl auch Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti. Er räumte am Mittwoch vor dem Landrat ein, «dass es bei der Urner Kantonspolizei durchaus Bereiche gibt, die nicht so gut sind». In der momentanen Situation ist das für ihn aber nichts Ungewöhnliches. Das Korps ist mitten in einem Veränderungsprozess: In den vergangenen sechs Jahren wurden die Stellen des Kommandanten und jene von fünf weiteren Offizieren neu besetzt. Hinzu kommen noch zehn von 14 Personen aus dem mittleren Kader. Den Ausschlag dafür gaben mehrere Pensionierungen.

Die Kantonspolizei Uri soll Zeit erhalten, interne Probleme anzugehen. Symbolbild: Keystone

Ein Teil des Landrats ist der Meinung, dass die Polizei aktuell ein Führungsproblem hat. Dazu gehört auch alt Landrat Franz-Xaver Simmen (FDP, Altdorf). Mittels Postulat wollte er von der Regierung, dass diese Führungsprobleme untersucht und dazu einen externen Gutachter beizieht. Franz-Xaver Simmen stützt seine Vermutung unter anderem auf eine Mitarbeiterbefragung bei der Polizei (wir berichteten). Sein Postulat wurde am Mittwoch im Landrat grossmehrheitlich nicht überwiesen.

Dennoch gab es vor dem Entscheid hitzige Diskussionen. Zweitunterzeichner Marco Roeleven (FDP, Altdorf) fragte überspitzt: «Seit 4,5 Jahren heisst es, das Kommando sei im Wandel. Wann ist ein Ende in Sicht?» Ratskollege Georg Simmen (FDP, Realp) nannte die Resultate der Befragung «katastrophal». Diese hatte er auf Verlangen von der Sicherheitsdirektion erhalten. Er zitierte an der Session einzelne Resultate: Die Frage, ob das Kommando die Kantonspolizei in die richtige Richtung steuern würde, erhielt 52 von 100 möglichen Punkten. Jene, ob das Kommando angemessen auf Anliegen der Mitarbeitenden eingehe, erhielt 45 von 100 Punkten. Und die Frage nach dem Vertrauen ins Kommando 52 von 100.

Simmen bemängelte, dass dieser Bericht der Staatspolitischen Kommission erst zugeteilt wurde, als er danach verlangt habe: «In normalen Firmen wird so ein Bericht im Sinne der Transparenz allen Mitarbeitenden gezeigt.» Bei der Polizei sei man wohl noch nicht so weit. Simmen dazu:

«Leider ist es in den vergangenen bald fünf Jahren nicht gelungen, Ruhe in das Korps zu bringen.»

Flavio Gisler, Präsident des Verbands Kantonspolizei Uri, ist der Meinung, dass eine Skandalisierung alles nur noch schlimmer mache. Bild: PD

Claudia Gisler (CVP, Bürglen) sprach stellvertretend für ihre Fraktion. «Die Urner Polizei leistet gute Arbeit», sagte sie. Dafür sei zu danken. Im vorliegenden Fall sei es aber nicht Aufgabe des Landrats, die Probleme zu lösen. Die CVP-Fraktion vertraue darauf, dass der eingeschlagene Weg die verfahrene Situation bereinige. Flavio Gisler (CVP, Schattdorf) gab ebenfalls ein Votum als Präsident des Verbands Kantonspolizei Uri (VKPUR): «Ich kann aus Sicht des VKPUR bestätigen, dass in den Bereichen Kripo und Bereitschafts- und Verkehrspolizei Handlungsbedarf besteht.» Dies bestätige auch die Mitarbeiterbefragung.

Diesbezüglich sei der Verband mit der Sicherheitsdirektion und dem Kommando in engem Kontakt. Das Postulat würde aus seiner Sicht die Situation aber nicht verbessern. Sein Fazit: «Es braucht Besserung in einigen Bereichen.» Doch die Skandalisierung mache alles nur noch schlimmer. Auch er sprach sich deshalb gegen das Postulat aus.

Auch SVP-Vertreter wollten der Polizei Zeit geben. «Aufgrund der Befragung traue ich dem Kommando zu, dass sie nun genügend selbstkritisch die Ergebnisse analysieren», sagte Pascal Arnold (SVP, Flüelen). «Hierfür braucht es nicht noch einen weiteren Bericht.» Stellvertretend für die SP-Fraktion sagte Adriano Prandi (SP/Grüne, Altdorf): «Lassen wir die Polizei ihre Arbeit machen. Geben wir ihnen Zeit, Führungsstrukturen und Abläufe anzupassen.»