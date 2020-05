Urner Landrat blickt zurück auf finanziell gute Zeiten

Landrat für Kompromiss bei Urner Aufgaben- und Finanzreform

Angepasst aber nicht zurückgewiesen hat der Urner Landrat die Vorlage, mit der die Regierung die Aufgaben und Finanzen zwischen Kanton und Gemeinden neu aufteilen will. Er sprach sich in seiner Sitzung am Montag für Kompromisse aus.