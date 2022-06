Cornelia Gamma soll in Uri neue Landratspräsidentin werden

Urner Landrat Die SP/Grüne-Fraktion erklärt, weshalb sie keine Frau für die Ratsleitung nominiert Cornelia Gamma soll Landratspräsidentin werden – Adriano Prandi wird als neues Mitglied der Ratsleitung vorgeschlagen. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 13.06.2022, 18.30 Uhr

Die Schattdorfer FDP-Politikerin Cornelia Gamma steht zur Wahl als neue Landratspräsidentin. Bild: Urs Hanhart

In der Juni-Session des Urner Landrats wird am Mittwoch die Ratsleitung neu besetzt. Cornelia Gamma (FDP, Schattdorf) steht zur Wahl als Landratspräsidentin. Als Vizepräsident wird Martin Huser (SVP, Unterschächen) nominiert. Als erster Stimmenzähler ist Kurt Gisler (CVP/Mitte, Altdorf) vorgeschlagen. Neu in die Ratsleitung wird von der SP/Grüne-Fraktion Adriano Prandi (Altdorf) vorgeschlagen.

Die SP/Grüne-Fraktion nominiert Adriano Prandi. Bild: PD

SP/Grüne setzen sich stets für eine bessere Frauenvertretung ein. Weshalb wird diesmal keine Frau nominiert? Fraktionspräsident Adriano Prandi findet die Frage etwas speziell. «Wir hatten ja soeben mit Sylvia Läubli eine Frau in der Ratsleitung», sagt er. Die Fraktion SP/Grüne sei für die Gleichberechtigung der Geschlechter. «Daher stellen wir für die Ratsleitung nach einer Frau nun wieder einen Mann.» Adriano Prandi betont dazu: «Es liegt nicht allein an unserer Fraktion, dass die Ratsleitung geschlechtermässig ausgeglichen ist. Da braucht es auch das Engagement der anderen Fraktionen.»

Ausserdem wird am Mittwoch zum zweiten Mal über die Revision des Gesetzes über Schule und Bildung (Bildungsgesetz) beraten. Bei der ersten Beratung gaben Tagesstrukturen und Tagesschulen am meisten zu reden. Die Regierung will diese neu im Gesetz verankern. Gutgeheissen wurde ein Antrag der CVP/Mitte, wonach Gemeinden und Kanton Tagesstrukturen anbieten können sollen. Der Kanton würde die entsprechenden Angebote der Gemeinden mit Beiträgen unterstützen.

Gewinnanteil soll Spitalpersonal zugutekommen

Im Landrat geht es zudem um viele Zahlen. Die Kantonsrechnung 2021 steht auf der Traktandenliste, ebenso das Jahresergebnis der Urner Kantonalbank sowie die Jahresrechnung des Kantonsspitals Uri. Die Rechnung des Kantons schliesst viel besser ab als erwartet. Mit einem Defizit von 16,4 Millionen Franken wurde gerechnet, jetzt resultiert aber ein leichtes Minus von 0,4 Millionen. Die Urner Kantonalbank kann für das vergangene Jahr hingegen ein Top-Ergebnis vorlegen. Sie schreibt einen Gewinn von 18,2 Millionen Franken. Dies bei einem Geschäftserfolg von 17,9 Millionen Franken. Auch das Kantonsspital Uri (KSU) legt positive Zahlen vor. Statt 200'000 Franken wurde ein Gewinn von 770'000 Franken erwirtschaftet. Der Gewinnanteil von 385'000 Franken soll als Zeichen der Wertschätzung für den grossen Einsatz während der Covid-19-Pandemie dem Personal des Kantonsspitals Uri zugutekommen.

Der Landrat bestimmt überdies seine Kommissionsleitungen neu, denn die Hälfte der aktuellen Legislatur geht zu Ende. In die ständigen Kommissionen wurden die einzelnen Mitglieder für die gesamte Amtsdauer von vier Jahren gewählt. Das Präsidium und das Vizepräsidium werden hingegen nach zwei Jahren neu bestimmt. Dabei geht es um die Staatspolitische Kommission, Finanzkommission, Baukommission, Bildungs- und Kulturkommission, Gesundheits-, Sozial- und Umweltkommission, Justizkommission, Sicherheitskommission und die Volkswirtschaftskommission.

Der Landrat berät auch über den Beitritt des Kantons Uri zur revidierten Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen. Wenn Kantone Bauarbeiten vergeben, müssen diese öffentlich ausgeschrieben werden. Bisher machten sie dies aufgrund eigener Regelungen. Das Beschaffungswesen soll nun jenem des Bundes angeglichen werden. Uri hat dazu die Möglichkeit, einem Konkordat beizutreten.

Nachtragskredit für Galerie Gumpisch

Die Gesamtkosten der Massnahmen für das Hochwasserschutzprojekt Erstfeld innerorts belaufen sich auf 3,2 Millionen Franken. 1,48 Millionen Franken sind gebundene Ausgaben, die der Landrat auf Antrag der Regierung als Verpflichtungskredit bewilligen soll. Die neuen Ausgaben in der Höhe von 1,72 Millionen Franken sollen zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet werden. Das Volk entscheidet am

25. September.

Auch wird über einen Nachtragskredit von 151'530 Franken für den Bau der Galerie Gumpisch inklusive Hilfsbrücke abgestimmt. Von den gesamthaft anfallenden Mehrkosten für 2022 in der Höhe von 5,051 Millionen Franken übernimmt der Bund die restlichen 97 Prozent.

Beraten werden auch drei parlamentarische Vorstösse. Dabei geht es um die Parlamentarische Empfehlung der SP/Grüne-Fraktion (Adriano Prandi, Altdorf) zu einer klimafreundlichen Nationalbank, die Interpellation von Viktor Nager (SP, Schattdorf) zu den geplanten Veränderungen der Anstellungsbedingungen an der Hochschule Luzern sowie die Interpellation von Lea Gisler (CVP, Altdorf) zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.

