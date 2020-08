Urner Landrat gibt Geld frei für Erhalt von Sicherheitsfunknetz Der Kanton Uri kann das Funksystem Polycom, über das Blaulichtorganisationen kommunizieren, erneuern. Der Landrat hat am Mittwoch einen Verpflichtungskredit über 2,745 Millionen Franken bewilligt, auch mangels Alternativen. 26.08.2020, 09.21 Uhr

(sda) Der Anschluss an das Funknetz, über das heute rund 55'000 Nutzer von Bund, Kantonen und Gemeinden kommunizieren, wurde in Uri 2005 beschlossen. Das System habe sich bewährt, hielt die Regierung in ihrem Antrag für Investitionen in den Werterhalt fest. Beim Stromausfall im vergangenen Februar etwa sei die Kommunikation im Kanton Uri nur noch mittels Polycom möglich gewesen.