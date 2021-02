Urner Landrat Ohne Ausnahme: Hohe Kaderstellen in der Verwaltung werden jetzt ausgeschrieben Der Kanton Uri muss in Zukunft hohe Kaderstellen in der Verwaltung ausschreiben. Das dient primär der Transparenz. Denn faktisch können Stellen trotz Inserat intern vergeben werden. Anian Heierli 03.02.2021, 19.08 Uhr

Mit seiner Motion kämpft Landrat Christian Schuler (SVP, Erstfeld) für Chancengleichheit unter möglichen Bewerbern. Der Kanton Uri soll verpflichtet werden, Kaderstellen der kantonalen Verwaltung öffentlich auszuschreiben, statt diese im Stillen zu vergeben. Sein Argument: Wird dies nicht gemacht, können sich weder interne noch externe Personen bewerben.

Coronakonform: Der Landrat tagt mit Maske im Uristiersaal. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 3. Februar 2021)

Schuler hat Erfolg: Die grosse Mehrheit des Landrats erklärt die Motion am Mittwoch erheblich. Damit folgt das Parlament auch der Empfehlung der Regierung, die hinter der Forderung steht. In Zukunft werden also alle Stellen des höheren Kaders der kantonalen Verwaltung zwingend ausgeschrieben. Als Orientierung dient dabei das Personalreglement. Darunter fallen Amtsvorsteher/-innen, Generalsekretäre/-innen, Rektoren/-innen, Kanzleidirektoren/innen und dessen Stellvertreter/-innen.

Schon heute werden Kaderstellen in der Regel ausgeschrieben

Schuler ist mit dem Entscheid zufrieden, sagte aber dennoch: «Ich hätte mir auch vorstellen können, dass die Messlatte etwas tiefer gelegt wird, auf den mittleren Kaderbereich.» Speziell war wohl, dass SP-Landrätin Jolanda Joos (Bürglen) mitunterzeichnete, was zeigt, dass die Motion parteiübergreifend Anklang fand. «Ich freue mich, dass der Regierungsrat bereit ist, Kaderstellen auszuschreiben», sagt sie und stellt klar:

«Es kann ja nicht sein, dass man die eigenen Mitarbeiter vor kompetenten Bewerbern schützen muss.»

Wenn überhaupt, seien hohe Kaderstellen aber ohnehin nur in Ausnahmefällen nicht ausgeschrieben worden. So hielt die Regierung in der schriftlichen Antwort auf die Motion ursprünglich fest, «dass nur in begründeten Fällen von einer Ausschreibung abgesehen wurde». Unter anderem wurden folgende beiden Argument aufgeführt: «Eine Ausschreibung pro forma vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden internen Lösung ist nicht zielführend und gegenüber den sich bewerbenden Personen unfair.» Und: «Die Chancen einer erfolgreichen längerfristigen Stellenbesetzung erhöht sich, da sich Arbeitgeber und -nehmer bereits kennen.»