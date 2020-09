Urner Landrat: Ratsleitung will auf Namensliste verzichten – SP und Grüne wollen Rückweisungsantrag stellen Eine geplante Änderungen der Geschäftsordnung dürfte am Mittwoch im Landrat zu reden geben. Zur Debatte steht ausserdem eine Änderung der Verfassung des Kantons Uri. Markus Zwyssig 28.09.2020, 17.42 Uhr

Im Uristiersaal werden bei den Landratssessionen die Abstimmungen von Hand ausgezählt. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 18. Mai 2020)

Der Landrat befindet in seiner Sitzung am Mittwoch über eine von der Ratsleitung beantragte Änderung der Geschäftsordnung. Die Sessionen finden zurzeit nicht wie gewohnt im Landratssaal, sondern im Uristiersaal in Altdorf statt. Eine elektronische Abstimmungsanlage, wie sie im Rathaus vorhanden ist, gibt es im Uristiersaal nicht. Da nun die Stimmenzähler wieder von Hand die Resultate ermitteln, konnte seither das Abstimmungsverhalten jedes einzelnen Ratsmitglieds nicht erfasst werden – obwohl dies die Geschäftsordnung des Landrats verlangen würde. Da das manuelle Führen solcher Listen zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde, will die Ratsleitung vorerst darauf verzichten. Sie plädiert darauf, die Bestimmungen in der Geschäftsordnung betreffend Erfassung und Publikation der Namenslisten anzupassen. Wenn 15 Mitglieder dafür stimmen, soll aber die Auszählung bei einzelnen Geschäften explizit verlangt werden können.