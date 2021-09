Regierung begrüsst Gesamtarbeitsvertrag beim Kantonsspital Uri

Urner Landrat Regierung empfiehlt Gesamtarbeitsvertrag – will aber keine gesetzliche Verankerung Nicht der Gesetzgeber soll einen Gesamtarbeitsvertrag vorschreiben. Dies sei vielmehr Sache der Sozialpartner, so die Regierung zu einer Motion von Céline Huber. Die Altdorfer CVP/Mitte-Landrätin ist positiv überrascht von der Antwort.

Markus Zwyssig 13.09.2021, 15.00 Uhr

Das Kantonsspital Uri: In einer Motion setzt sich Céline Huber für die Anliegen des Spitalpersonals ein. Bild: Eveline Beerkircher (Altdorf, 1. Juli 2021)

Für die Regierung ist der Abschluss eines Gesamtarbeitsvertrags Sache der Sozialpartner. Ein solcher soll nicht einseitig vom Gesetzgeber vorgeschrieben werden, schreibt die Regierung in ihrer Antwort auf eine Motion von Céline Huber (CVP, Altdorf). Darin hatte die Landrätin den Regierungsrat aufgefordert, eine Anpassung des Gesetzes über das Kantonsspital Uri vorzunehmen, damit das Kantonsspital verbindlich zum Abschluss eines Gesamtarbeitsvertrags verpflichtet werden könne.

Die Regierung sieht dies anders, sie ist der Auffassung, dass die Motion für eine gesetzliche Verankerung eines Gesamtarbeitsvertrags via Volksabstimmung nicht erheblich erklärt werden soll. Die Regierung sagt:

«Diese Haltung beruht nicht auf sachlichen Bedenken gegenüber einem Gesamtarbeitsvertrag, sondern auf ordnungs- und staatspolitischen Überlegungen.»

Ein gesetzlich vorgeschriebener Abschluss eines Gesamtarbeitsvertrags für das Kantonsspital hätte auch Auswirkungen auf die Urner Alters- und Pflegeheime, die Spitex Uri und alle übrigen sozialmedizinischen Institutionen, schreibt die Regierung. Sie erkennt Vorteile im Abschluss eines Gesamtarbeitsvertrags durch das Kantonsspital. Sie hält fest: «Ein solcher sollte aufgrund der bereits bestehenden guten Arbeitsbedingungen auch einfach zu erreichen sein.»

Zahlreiche Kantone haben Gesamtarbeitsverträge für Spitäler und Kliniken

Mit einem Gesamtarbeitsvertrag könnten branchenspezifische Regelungen zu Löhnen, Ferien, Arbeitszeiten, Sozialversicherungsleistungen, Entschädigungen und Weiterbildungen getroffen werden, was zur Steigerung der Attraktivität der Gesundheitsberufe beitragen würde.

Der Regierungsrat erachtet einen Gesamtarbeitsvertrag als förderlich für das Image und das Personalmarketing des Kantonsspitals. Denn in den meisten Kantonen der Westschweiz und in den Deutschschweizer Kantonen Zürich, Bern, Zug, Solothurn, Basel-Stadt, St.Gallen, Aargau sowie aktuell (in Form eines Entwurfs) in den Kantonen Luzern, Obwalden und Nidwalden kennt man Gesamtarbeitsverträge für die Spitäler und Kliniken. Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Regierungsrat der Spitalführung, den Abschluss eines Gesamtarbeitsvertrags in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern erneut zu prüfen.

Motionärin ist positiv überrascht von der Antwort der Regierung

Céline Huber (CVP/Mitte, Altdorf) zeigt sich auf Anfrage positiv überrascht über die Antwort des Regierungsrats. Er wolle zwar keine Gesetzesgrundlage schaffen, bekenne sich jedoch sehr deutlich zu einem Gesamtarbeitsvertrag für das Kantonsspital. «Dies ist eine Kehrtwende, wenn man auf die damalige GAV-Ablehnung des Regierungsrates im 2017 zurückblickt, als das Spitalgesetz im Landrat behandelt wurde.» Sie hoffe sehr, dass sich das Spital aufgrund dieses Bekenntnisses nun veranlasst sehe, baldmöglichst Verhandlungen mit den Sozialpartnern aufzunehmen.

Die Landrätin zeigt sich denn auch überzeugt, dass das Spital sich mit einem GAV im anspruchsvollen Pflegeumfeld zukünftig noch besser positionieren könnte: «Ein GAV im Spital hätte Signalwirkung und würde sich ebenfalls positiv auf die Arbeitsbedingungen in den anderen kantonalen Gesundheitsinstitutionen auswirken.»

Der Landrat befindet in seiner Session vom 22. September über die Motion.