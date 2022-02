Urner Landrat Zusammenlegung der Regionen soll Urner Tourismus vorantreiben Landrat Christian Schuler aus Erstfeld fordert eine Änderung des Urner Tourismusgesetzes. Die beiden Urner Tourismusorganisationen sollen fusioniert werden. Christian Tschümperlin 09.02.2022, 14.51 Uhr

Seit die Urnerinnen und Urner vor zehn Jahren dem Gesetz über die Förderung des Tourismus mit 72 Prozent Ja-Stimmen zugestimmt haben, ist die Tourismusförderung im Kanton organisatorisch zweigeteilt. Die beiden Urner Tourismusorganisationen Uri Tourismus AG und Andermatt-Urserntal GmbH kümmern sich um das Urner Unterland beziehungsweise das Oberland und das Urserntal. Diese Regionalisierung stellt Landrat Christian Schuler (SVP, Erstfeld) in einer Motion in Frage. Er fordert das Parlament auf, das Gesetz über die Förderung des Tourismus dahin gehend anzupassen, dass Uri nicht mehr zwingend in zwei Tourismusregionen unterteilt sei. Damit möchte er erwirken, dass der Regierungsrat die Fusion der beiden Tourismusorganisationen vorantreibt.

Schuler lobt positive Entwicklung des Tourismus im Kanton Uri

In seiner Motion gesteht Schuler dem Tourismusgesetz aus dem Jahre 2012 zu, die Entwicklung in Uri begünstigt zu haben: «Mit der Tourismusförderung konnten positive Wachstumseffekte für die Urner Volkswirtschaft, neue Arbeitsplätze sowie generell die Wahrnehmung des Kantons Uri gegen aussen positiv beeinflusst werden.» Trotzdem fehle es an einer Gesamtschau von Seiten des Kantons für ein übergeordnetes Tourismuskonzept.

«Die erfolgreichen Tourismusorganisationen in der Schweiz wie die Kantone Graubünden, Tessin oder auch das Wallis setzen auf ein kantonales und weniger auf ein regionales Marketing.» Von dieser Strategie verspricht sich Schuler viel. Voraussetzung für eine Zusammenlegung der beiden Tourismusorganisationen wäre aber die Änderung des Tourismusgesetzes. Über die Motion stimmt der Landrat in einer der kommenden Session ab.