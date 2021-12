Schiesssport Urner Luftgewehr-Team holt sich in Luxemburg internationale Punkte Die Mitglieder des Luftgewehr-Teams Uri haben sich für den internationalen Wettkampf qualifiziert und sich dort mehrere Top-Ten-Platzierungen geholt. 16.12.2021, 14.56 Uhr

Mit Sandra Arnold, Fabio Wyrsch und Silas Stadler ist das SSV-Team gleich mit drei Urnern vom 8. bis 11. Dezember zum internationalen Wettkampf Gewehr 10-Meter nach Luxemburg gereist. 165 Athleten aus den europäischen Spitzen-Nationen, aber auch von Argentinien und Costa Rica waren dort am Start.

von links: Fabio Wyrsch, Sandra Arnold, Silas Stadler Bild: PD

Wie die Sportschützen Uri mitteilen, wolle Spitzensport-Chef Daniel Burger, dass sich die Elite mit dem Luftgewehr in Zukunft klar verbessere. Ziel sei dabei die regelmässige Finalteilnahme an Weltcups, Europa- und Weltmeisterschaften. Ein Mittel hierzu ist die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen, wie nun am RIAC in Luxemburg. Dass sich gleich drei Athletinnen und Athleten aus dem Luftgewehr-Team Uri dafür qualifizierten, zeigt die gute und nachhaltige Nachwuchs-Förderung, welche im Urnerland betrieben wird.

Zum Auftakt der RIAC in Luxemburg schoss Fabio Wyrsch mit 619.1 Punkten ein solides Ergebnis, leider verpasst er mit Rang neun ganz knapp den Final der besten acht Schützen.

Stärker in den Wettkampf stieg Sandra Arnold mit 623.7 Punkten und Zwischenrang drei ein. Nebst Sandra Arnold gelang auch ihrer Team-Kollegin Audrey Gogniat (VD) mit 622.6 Punkten der Finaleinzug, welchen sie anschliessend gewann. Sandra Arnold erreichte im Final den guten sechsten Schluss-Rang.

Silas Stadler durfte nebst dem zweiten Junior Lars Allenbach (BE) erstmals an einem internationalen Wettkampf teilnehmen. Er zeigte über weite Strecken sein Potenzial auf, in den Passen drei und vier schlichen sich aber ein paar Fehler zu viel ein. Mit 605.2 Punkten und Rang zehn konnte er jedoch seine Selektion und die Qualifikations-Resultate an den Shootings Masters bestätigen.

Silas Stadler hat sich am zweiten Tag gesteigert

Am zweiten Wettkampftag des RIAC eröffneten die Luftgewehr-Männer den Wettkampf. Die Schweizer zeigten wie bereits am Vortag eine geschlossene Mannschaftsleistung. Lukas Roth (BE) erzielte in der Qualifikation 625.9 Punkte (Rang vier), Fabio Wyrsch folgte auf Rang sieben mit 624.9 Punkten.

Im Final setze sich Lukas Roth durch und wurde mit 250.3 Punkten wiederum Sieger. Fabio Wyrsch konnte sich leider nicht mehr steigern und erreichte im Final den 8. Platz.

Bei den Junioren bestätige Silas Stadler nach einem harzigen Start seine Vortages-Leistung und schoss auf hohem Niveau aus. Mit 605.3 Zähler konnte er sich auf Rang 9 steigern.

Audrey Gogniat qualifiziert sich als Beste

Aufhorchen liessen die Juniorinnen Gewehr: Audrey Gogniat beendete die Qualifikation als Beste und lag mit 626.0 Punken nur einen Zehntel unter dem aktuellen Schweizerrekord. Auch Sandra Arnold schaffte mit Rang acht und 622.9 Zählern den Sprung ins Finale. Hier wurde Arnold gute Vierte, Gogniat beendete den Final auf Rang fünf.

Zum Abschluss der internationalen Wettkämpfe in Luxemburg stand der IBIS-Cup an. Bei den Juniorinnen verbesserte Audrey Gogniat den Schweizer Qualirekord und wurde hinter Johannesen (NOR) Zweite. Auch im Final gab die Jurassierin Vollgas, schoss erneut Rekord und sich damit zum Sieg. Auch hier kämpfte ein Schweizer Quartett um den letzten Finalplatz.

Fabio Wyrsch verpasst den Finaleinzug knapp

Leider verpasste Sandra Arnold mit 619.8 Punkten und Rang elf den Finaleinzug nur ganz knapp. Junior Silas Stadler lieferte auch im dritten Wettkampf in weiten Phasen die Bestätigung seines Talents und beeindruckte mit seiner hohen Konstanz. Mit 605.2 Punkten erreichte er wiederum den zehnten Rang. Mit vier Neunerwerten in Passe fünf verpasste Fabio Wyrsch den Finaleinzug mit 621.4 Punkten und Rang elf wiederum knapp. Spitzenreiter in der Qualifikation waren zwei Argentinier. Im Final bewies Lukas Roth wiederum gute Nerven und holte Rang drei.

Nach drei Tagen in Luxemburg war trotz guten Leistungen auch für Chef Spitzensport und Nachwuchsförderung Daniel Burger klar: «Wir haben gute Entwicklungen gesehen mit drei neuen Rekorden. Die Arbeit geht dennoch nicht aus, bis die Weltspitzengruppe erreicht werden kann und wir uns als Nation mit Ausnahme der Olympia-Siegerin Nina Christen auch in der Breite dort etablieren können». (mah)