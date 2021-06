Urner Medien Chefredaktor Markus Arnold verlässt das «Urner Wochenblatt» Der 44-jährige Altdorf wechselt zur Dätwyler Stiftung. Markus Arnold führte das «Urner Wochenblatt» 10 Jahre lang. Florian Arnold 28.06.2021, 16.12 Uhr

«Markus Arnold hat sich entschieden, als Chefredaktor des ‹Urner Wochenblatts› zurückzutreten.» Dies schreibt Gisler 1843 in einer Medienmitteilung. Arnold übernimmt Stelle «Fachpersönlichkeit Förderaktivitäten» der Dätwyler Stiftung, die im Rahmen einer Neuorganisation geschaffen wurde. Als Chefredaktor des «Urner Wochenblatts» ist er noch bis Ende September tätig. Er verantwortete seit November 2011 die Inhalte der Zeitung und führte das Redaktionsteam. Davor war er seit April 2000 als Redaktor für das «Urner Wochenblatt» tätig. Wie die Nachfolgelösung für die Chefredaktion aussehen wird, steht noch nicht fest, wie es auf Anfrage hiess.

UW-Chefredaktor Markus Arnold. Bild: PD

Freude über neue Anstellung

«Dass ich den Lebensraum Uri weiterhin – auf einer ganz anderen Ebene – aktiv mitgestalten und dabei mein über Jahre erarbeitetes Wissen und mein Netzwerk einbringen kann, erachte ich als einzigartige Chance», wird er in der Mitteilung zitiert. «Der Zeitpunkt für eine berufliche Neuorientierung ist für mich mit knapp 45 Jahren ideal, und auch für die Zeitung bieten sich durch den Wechsel in der Chefredaktion nach zehn Jahren neue Chancen und Möglichkeiten.» In seiner neuen Funktion bei der Dätwyler Stiftung ist Arnold unter anderem Ansprechpartner für sämtliche Fördertätigkeiten der Stiftung, für die stiftungseigenen Aktivitäten und für die Kommunikation der Förderaktivitäten verantwortlich sowie zuständig für die Kunstsammlung. Stellenantritt ist im Oktober 2021.

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der Gisler 1843 AG gratulieren Markus Arnold zu seiner neuen Anstellung. «Der Wunsch von Markus Arnold, sich nach 20 Jahren Tätigkeit beim ‹Urner Wochenblatt› neu zu orientieren, versteht die Unternehmungsleitung. Markus Arnold hat das ‹Urner Wochenblatt› in den zehn Jahren als Chefredaktor wesentlich geprägt und mit hoher Verantwortung die Entwicklung unserer Zeitung begleitet», heisst es in der Mitteilung. «Wir danken ihm für seinen Einsatz und das Engagement, unseren Leserinnen und Lesern eine attraktive Lokalzeitung zu bieten. Wir wünschen ihm für seine neue berufliche Herausforderung viel Erfolg und alles Gute.» Susanne Döhnert, Geschäftsführerin der Dätwyler Stiftung, freut sich auf die Zusammenarbeit: «Mit Markus Arnold gewinnen wir eine Urner Persönlichkeit. Er ist regional ausgezeichnet verankert und mit zahlreichen Förderpartnern und den vielfältigen gemeinnützigen Aktivitäten der Stiftung aus seiner journalistischen Tätigkeit bestens vertraut.»

Familienvater und Kulturschaffender

Markus Arnold schloss 1999 an der Universität Freiburg das Studium als Sekundarlehrer sowie 2002 den Diplomstudiengang Journalistik/ Kommunikationswissenschaften ab. Von 2017 bis 2019 folgte ein Nachdiplomstudium als Betriebswirtschafter NDS HF an der Wirtschafts- und Informatikschule HSO in Luzern. Markus Arnold ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Er engagiert sich seit Jahren in seiner Freizeit in diversen kulturellen Projekten im Kanton Uri.