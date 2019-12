Urner Nordisch-Tag ist mangels Schnee abgesagt Der nächste Ski-Nordisch-Anlass in Uri folgt aber schon bald: Am 15. Dezember findet der «Nordic Test Day 2019» statt. Josef Mulle 07.12.2019, 05.00 Uhr

Der schon zur Tradition gewordene Urner Nordisch-Tag (Langlauf für Jedermann), geplant am Sonntag, 8. Dezember, in Unterschächen, muss wegen Schneemangel abgesagt werden. Das Wetter machte den Verantwortlichen vom Raiffeisen Langlaufzentrum Unterschächen und Imholz Sport einen Strich durch die Rechnung. «Wir bedauern diese Absage umso mehr, waren doch die bisherigen Austragungen top besucht und nebst dem sportlichen auch gesellschaftlich ein Vollerfolg», so Hansueli Imholz von Imholz Sport.

Nun steht aber am Sonntag, 15. Dezember, bereits der zweite grosse Anlass für Nordisch-Interessierte auf dem Programm. Das Golf-Clubhaus wurde vor zwei Jahren von Imholz Sport und Steve Events zum The Nordic House umfunktioniert und ebenfalls mit einem Nordisch-Tag für Jedermann eingeweiht. Das Angebot, angefangen von Ski-und Materialtests bis hin zu gratis Langlaufunterricht, wurde analog zu Unterschächen mittlerweile ebenfalls zu einem riesigen Erfolg. Der «Nordic Test Day 2019» wird von 9.30 bis 15 Uhr beim The Nordic House, Reussen Andermatt, durchgeführt. Er beinhaltet das gesamte Angebot von Skitest bis hin zum Langlaufunterricht in beiden Stilarten sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene. Einen Rabatt von 20Prozent erhalten Käufer von Textil und Accessoires im Shop vom Nordic House. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt, und für das gesellschaftliche Highlight sorgt von 12.30 bis 14.30Uhr die Kapelle Schächentaler Gruess.

Kurse und spezielle Anlässe

Nach der zweiten Wintersaison im The Nordic House werden Imholz Sport und Steve Events auch im Winter 2019/2020 vor Ort präsent sein. In enger Zusammenarbeit zwischen Steve Events, Imholz Sport sowie dem AUT-Loipenteam wird der Langlauf-Shop mit der gesamten Infrastruktur speziell auf Langläufer ausgerichtet sein. Auch die Langlaufpässe können vor Ort bezogen werden und der Service von Imholz Sport funktioniert auch in Andermatt. Für das Kurswesen, wie Unterricht in Skating und allen klassischen Schrittarten ist Steve Gisler von Steve Events mit seinem Team verantwortlich. Spezielle Events wie Nordic Fry Days, Kids Days, Fullmoon Nights oder Firmennachmittage runden das Angebot ab.

Alle Detailinformationen sind in einer Broschüre, erhältlich bei Imholz Sport, zusammengefasst, oder abzurufen unter: www. imholzsport-andermatt.ch, oder www.steve-events.ch.