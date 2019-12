Urner Nordische gastieren am Dreikönigstag in Isenthal Traditionsgemäss erküren die Urner Nordischen am 6. Januar ihre Meister im Einzelrennen, wie auch im Staffelwettbewerb. Austragungsort der diesjährigen Meisterschaften ist die Loipe Gitschenen im Isenthal. Josef Mulle 27.12.2019, 15.36 Uhr

Roman Briker geht als Favorit ins Rennen. Bild :Josef Mulle

Nach den spannenden Meisterschaften vom Vorjahr hat sich der Skiklub Isenthal bereiterklärt, die 61. Urner Langlaufmeisterschaften und die 27. Urner Staffelmeisterschaft auf der Loipe Gitschenen Isenthal durchzuführen. Der Skiklub Isenthal hat bereits 1974 die Urner Nordisch-Meisterschaften organisiert. Damals siegte die Einheimische Käthy Aschwanden bei den Frauen. Sie stand dann bis 1979 immer zuoberst auf dem Meisterpodest. Das OK und ein stattliches Helferteam unter der Leitung von Roger Gisler stehen nun bereit, den Urner Nordischen faire aber auch spannende Rennen zu organisieren. Sollte nicht genug Schnee vorhanden sein, ist vom OK bereits die Loipe Realp als Ausweichort bestimmt worden. Die Rennen werden in allen Kategorien durch Massenstart lanciert und in der freien Technik gelaufen. Die Einzelrennen starten um 10 und die Staffeln um 14 Uhr.