Boxer muss ins Gefängnis - Anwaltshonorar wird gekürzt

Urner Obergericht Boxer erhält 52 Monate – sein Verteidiger weniger Honorar Ein 27-Jähriger muss unter anderem für Freiheitsberaubung und versuchte schwere Körperverletzung für viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Die Kostennote des Anwalts wurde stark gekürzt. Florian Arnold Jetzt kommentieren 22.06.2022, 18.03 Uhr

Das Obergericht hat einen Mann zu einer Freiheitsstrafe von 52 Monaten unbedingt verurteilt. Der heute 27-Jährige ist Boxer. Er wird dafür zu Rechenschaft gezogen, seine damalige Freundin misshandelt und eingesperrt zu haben. Der Obergerichtspräsident las eine ganze Liste an Straftaten vor, darunter einfache sowie versuchte schwere Körperverletzung, Tätlichkeit, Freiheitsberaubung, Nötigung, Beschimpfung, geringfügiger Diebstahl.

Horror-Szenen für die Frau

Der Boxer hatte die in Uri lebende Frau, die rund 20 Jahre älter als er ist, auf Facebook kennen gelernt. Als er in die Schweiz kam, lebte er zunächst im Hotel und zog dann zur Frau – und machte dieser offenbar das Leben zur Hölle. Er schlug sie, würgte sie und warf sie mit dem Kopf voran an die Wand oder auf den Boden. Er entzog ihr die Hausschlüssel und nahm ihr das Telefon weg.

Einige Vorwürfe konnten dem Mann nicht bewiesen werden. So benutzt das Gericht den Tatbestand der «Gefährdung des Lebens» nicht, wie ihn die Staatsanwaltschaft aufgeführt hatte. So glaubt das Gericht nicht, dass der Mann das Leben der Frau aufs Spiel setzte. Ihm müsse aber klar gewesen sein, welche starken Schmerzen er ihr zufügte. Er habe auch bleibende Verletzungen in Kauf genommen, etwa indem er ihr auf ein entzündetes Ohr schlug. Er habe im Wutrausch gehandelt, so der Oberrichter. Auch psychisch setzten diese Horror-Wochen der Frau zu. Das Gericht glaubt jedoch an Heilungschancen.

Der Mann, der offenbar international als Boxer unterwegs war, wird nach seinem Gefängnisaufenthalt für 8 Jahre des Landes verwiesen und in das Schengener Informationssystem aufgenommen. Das Obergericht erachtet diese Dauer als verhältnismässig.

Fall kostet viel Geld

Der Fall hat auch starke finanzielle Folgen für den Mann. Er erhält eine Busse von 1000 Franken, eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 30 Franken wurde bedingt ausgesprochen. Weiter soll die Frau eine Genugtuung von 10’000 Franken erhalten. Hinzu kommen Verfahrenskosten, wovon der Mann rund 50’000 Franken zahlen muss, plus Anteile an den Honoraren für die Verteidigung.

Und diese Honorare gaben speziell zu reden: Der Verteidiger des Mannes hatte für seine Dienste ursprünglich 60’000 Franken in Rechnung stellen wollen, das Landgericht kürzte ihm die sogenannte Kostennote auf 42’000 Franken. Nun hat das Obergericht nochmals den Rotstift angesetzt. Für beide Verfahren vor Land- und Obergericht soll der Verteidiger gesamthaft 37’000 Franken erhalten. Das Gericht anerkannte, dass es sich um ein Verfahren von aussergewöhnlichem Umfang handelte, erachtete aber 185 Stunden Aufwand als genügend. Gekürzt wurde auch das Honorar der Rechtsbeiständin der Frau. Diese wird für 125 Stunden entschädigt.

«Kontrolle über Emotionen»

Im Rahmen der mündlichen Urteilsverkündung richtete der Obergerichtspräsident auch persönliche Wort an den Verurteilten: «Ich hoffe, Sie haben aus diesem Verfahren etwas gelernt.» Er wisse, was Kontrolle im Kampfsport heisse, sagte der Richter, da er selber Kampfsport betreibe. Der Verurteilte wisse das noch zu wenig. «Kontrolle bedeutet auch, seine Emotionen zügeln zu können und nicht in einem Wutanfall um sich zu schlagen. Daran müssen Sie noch viel arbeiten, sonst werden sie in Zukunft immer wieder grosse Probleme haben.»

