Autoverlad Oberalp schliesst ‒ Urner Regierung prüft Alternativen

Urner Oberland Der Autoverlad Oberalp schliesst ‒ nun klärt die Regierung sämtliche Alternativen Carsharing, frühere Verbindungen und neue Lawinenverbauungen. Die Regierung zeigt in ihrer Antwort auf die parlamentarische Empfehlung «Alternativen des Autoverlads Oberalp», welche Möglichkeiten zurzeit abgeklärt oder umgesetzt werden. Anian Heierli 11.06.2021, 05.00 Uhr

Endstation Andermatt! Der Autoverlad Oberalp wird im Frühling 2023 eingestellt. Die Gründe sind klar: Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist schon heute schlecht. Zudem führt die Strecke durch ein Lawinen-Risikogebiet, was hohe Investitionen nach sich zieht. Aus wirtschaftlicher Sicht verstehen die beiden Landräte Michael Arnold (CVP, Altdorf) und Markus Regli (CVP, Andermatt) die Schliessung. Dennoch fordern sie in einer Parlamentarischen Empfehlung das Prüfen von Alternativen und Lösungen.

Konkret geht es im Vorstoss um vier Fragen. Der Einsatz von Carsharing Angeboten in Göschenen, Andermatt und Sedrun soll geprüft werden. Die Strecke Nätschen‒Oberalp der Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) wurde in der Vergangenheit optimiert. Trotzdem soll geprüft werden, wie die Verfügbarkeit der Verbindung erhöht werden kann. Die Kantone Uri und Graubünden sollen gemeinsam den Bedarf einer verbesserten Winter-Verbindung klären. Bei einem Ausbau des Bahnverkehrs soll geklärt werden, was für eine Variante wirtschaftlich dem künftigen Bedarf entspricht.

Der Autoverlad Oberalp wird eingestellt. Nun werden Alternativen für die Passstrasse, die im Winter geschlossen ist, gesucht. Symbolbild: Urs Flüeler/Keystone (Oberalp, 27. April 2021)

Der Regierungsrat schreibt in seiner Antwort, dass er regelmässig in Kontakt mit Carsharing-Anbietern steht. Konkret mit den Anbietern Mobility und Sponti-Car. «Mobility» verzichtet aktuell auf die Eröffnung eines Standorts. Will dies aber im Jahr 2022 nochmals prüfen. Laut Regierung besteht die Möglichkeit, dass ein lokaler Partner in Form einer Gemeinde oder einer anderen privaten oder öffentlichen Organisation gefunden wird. Die entsprechenden Informationen wurden den Gemeinden Göschenen und Andermatt sowie ausgewählten Firmen zugestellt. Laut Regierungsrat sind auch die Gemeinden zuständig, entsprechende Angebote zu prüfen.

«Die Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) hat in den letzten Jahren das Thema Lawinengefahr und Bahnbetrieb auf der Strecke Andermatt–Oberalp in diversen Projektstudien und in einer Korridorplanung intensiv untersucht und geprüft», ist der Antwort zu entnehmen. Darauf basierend führt die MGB aktuell grosse Investitionen aus, um die Sicherheit und die Verfügbarkeit in Folge Lawinengefahr auf der Strecke Nätschen–Oberalp zu verbessern. Im Projekt «Lawinenschutz MGB Oberalppass» werden die vier massgebenden Lawinenhänge mittels neuer Verbauungen und Sprengmasten gesichert. Die Arbeiten laufen seit 2019 und sollen im Herbst 2021 mehrheitlich abgeschlossen werden. An den Gesamtkosten von rund 6 Millionen Franken beteiligt sich der Kanton mit 255'000 Franken.

Die beiden Kantone Graubünden und Uri haben zur Thematik «Verbesserte Schienenverbindung Andermatt–Sedrun» im Jahr 2009 eine Studie in Auftrag gegeben. Im Rahmen dieser wurde die Verbesserungen der Schienenverbindungen und höhere Verfügbarkeiten zwischen Andermatt und Disentis geprüft. Dabei wurden auch Varianten mit neuen Tunnels untersucht. Der Regierungsrat kam dabei zum Schluss, «dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis der geprüften Varianten nicht zu befriedigen mag und der Fokus daher auf die Verbesserung der Sicherheit der bestehenden Schienenverbindung zu legen ist.» Schon heute versucht man, die Strasse im Winter so kurz wie möglich zu sperren. Aus Sicht der Regierung gibt es dahingehend keine Optimierungsmöglichkeiten.

Der Kanton Uri hat sich in Gesprächen mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV), dem Kanton Graubünden sowie der MGB mit der Thematik des Autoverlads am Oberalp auseinandergesetzt. Der Entscheid zur Einstellung des Autoverlads liegt in der Kompetenz des BAV. Das BAV hat bei seinem Entscheid die Bereitschaft signalisiert, als Kompensation zur Einstellung des Autoverlads eine Verbesserung des regionalen Personenverkehrs in der Region zu unterstützen und mitzufinanzieren. Die Planung des Angebotsausbaus wurde durch die MGB und die beiden Kantone unter dem Titel «Angebotskonzeption Ursern – Surselva 2022 bis 2028» umgehend an die Hand genommen. «Erste positive und schnell umsetzbare Resultate konnten bereits erzielt werden», so der Regierungsrat. In einem ersten Schritt sind zusätzliche Früh- und Spätverbindungen zwischen Disentis und Andermatt sowie eine Verbesserung des Angebots in der Schöllenen und in Richtung Realp vorgesehen. Dieser Angebotsausbau könnte bereits im Dezember 2021 eingeführt werden – also noch vor der Einstellung des Autoverlads 2023.

Im Hinblick auf den steigenden Kapazitätsbedarf im Zusammenhang mit der Entwicklung des Urner Oberlands erachtet es der Regierungsrat als wichtig, sich stark für den Ausbau des regionalen Personenverkehrs einzusetzen. Die Regierung empfiehlt dem Landrat, die Parlamentarische Empfehlung zu überweisen.