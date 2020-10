Bei dieser Altdorfer Gipserfirma sind kreative Köpfe und flinke Hände gefragt Am Berufsinfotag können Oberstufenschüler bei einer Gipserfirma gleich selber Hand anlegen. Dies kommt bei den Jugendlichen gut an. Christian Tschümperlin Aktualisiert 08.10.2020, 05.00 Uhr

Rund 300 Schüler besuchen derzeit im Kanton Uri die zweite Oberstufe. Im Sommer 2022 heisst es: Schulschluss. Deshalb finden während der Herbstferien Berufsinfotage statt. Zoe (13) aus Silenen hat bereits beim Malerberuf reingeschnuppert. An diesem Mittwochmorgen schaut sie aber mit fünf anderen Jugendlichen im Gipserbetrieb der Franz Kempf AG in Altdorf vorbei, weil sie sich auch für diesen Beruf interessiert.

Lukas Baumann streut Baugips in einen Kessel, um einen Stuckstab zu ziehen. Bild: Christian Tschümperlin (Altdorf, 7. Oktober 2020)

Unter den Anwesenden ist auch René Röthlisberger, Präsident von Wirtschaft Uri. «In der Schule kann man über einen Beruf diskutieren, aber am besten ist es, wenn man selber vor Ort ist», sagt er. Es sei wichtig, Leidenschaft für einen Beruf zu entwickeln. «Dann werdet ihr eines Tages sagen: Zum Glück war ich heute hier.»

Einige Gipser werden später Primarlehrer

Bevor die Schüler im Magazin von Franz Kempf selber zupacken können, erklärt dieser die wichtigsten Eckpfeiler des Gipserberufes. Der 56-Jährige hat seine Firma 1990 nach der Meisterprüfung gegründet und beschäftigt heute 32 Mitarbeitende, darunter zwei Lernende.

Schulschluss 2020, wohin? Die Lehrstellensituation hat sich im Kanton Uri für die Schulabgänger trotz der Coronakrise nicht verschlechtert, wie die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung in einer Broschüre schreibt. «Auch dieses Jahr waren per Ende Juni noch zirka 100 Lehrstellen auf der Website ‹berufsberatung.ch› aufgeführt.» Wie schon im vergangenen Jahr haben rund 91 Prozent der Schulabgänger eine direkte Anschlusslösung an die Oberstufe gefunden. Dabei kann es sich um eine Lehre oder um eine weiterführende Schule handeln. Zugenommen haben gemäss dem Berufsinformationszentrum (BIZ) die mündlichen Lehrstellenzusagen bereits ab der zweiten Oberstufe. «53 Prozent der Jugendlichen erhielten die Zusage bis Ende Juli 2019.» Im Vorjahr lag die Zahl bei 37 Prozent. 2020 gibt es den tiefsten Wert seit zehn Jahren bei Jugendlichen, die eine allgemeinbildende Schule wie das Gymnasium oder eine Fachmittelschule besuchen. Nur 6,3 Prozent absolvieren ein Zwischenjahr. Dies ist gemäss BIZ ein tiefer Wert. «Der Durchschnitt der Innerschweiz ohne Luzern beträgt 12 Prozent.»

Es gibt allerdings auch mehr Jugendliche als in anderen Jahren, die noch unentschlossen sind. Diese werden weiter von der Berufsberatung begleitet. Die geschlechterspezifischen Unterschiede im Berufsverhalten seien weiterhin gross. So besuchen nur 12 Prozent der Urner Schulabgänger eine weiterführende Schule aber 21 Prozent der Schulabgängerinnen. Dafür ergreifen 82 Prozent der männlichen Jugendlichen eine berufliche Grundbildung und nur 68 Prozent der weiblichen Jugendlichen. (cts)

Der Gipserberuf sei eine gute Grundausbildung. «Zwei meiner früheren Lernenden wurden später Primarschullehrer. Gipser geben also keine schlechten Primarlehrer ab», sagt er mit einem Augenzwinkern. Heute, wo viele einen akademischen Beruf ergreifen und das Handwerk nicht immer genug Nachwuchs habe, seien Erfahrungen in der Privatwirtschaft umso wertvoller. «Gipser ist ein Teamberuf. Man ist immer mit einer Handvoll Berufskollegen zusammen.» Und am Abend sehe man, was man geleistet hat. «Man muss kreativ im Kopf sein und dies mit geschickten Händen kombinieren.»

Zuerst kommt der Baumeister, dann der Gipser

Im Magazin treffen die sechs Schüler auf den Lehrlingsausbildner Marco Zberg und den Lernenden Lukas Baumann. Baumann streut Baugips in einen Kessel, um einen Stuckstab zu ziehen. Dabei handelt es sich um ein Gipsprofil, das oft zur Dekoration verwendet wird. «Gips ist ungiftig. Man kann ihn anfassen und er wird auch in der Kunst verwendet», sagt Kempf. Einer nach dem anderen können die Schüler bei verschiedenen Aufgaben in der Werkstatt selber Hand anlegen.

Die Schüler können am Berufsinfotag während der Herbstferien auch selber anpacken. Bild: Christian Tschümperlin (Altdorf, 7. Oktober 2020)

An dem Morgen können die Schüler auch auf zwei Baustellen einen Augenschein nehmen. Auf dem Altdorfer Neubau Cubo verputzt einer von Kempfs Mitarbeitenden die Wände. «Zuerst kommt der Baumeister, dann der Gipser und dann der Maler», erklärt er. Wichtig sei, zu schauen, dass der Gips Haftung habe an der Wand.

Zoe (13) aus Silenen findet am Urner Berufsinfotag den Gipserberuf spannend. Bild: Christian Tschümperlin (Altdorf, 7. Oktober 2020)

Nach der Baustellenbesichtigung gibt Zoe aus Silenen ihr Fazit ab: «Ich fand es sehr spannend, der Beruf ist sehr vielseitig und abwechslungsreich.» Sie sei aber noch unentschlossen, ob sie nun den Gipser- oder Malerberuf ergreifen soll. «Aber ich habe ja noch gut ein Jahr Zeit, um mich zu entscheiden.»