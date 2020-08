Urner Polizei stellt nur eine Busse wegen 1.-August-Feuerwerken aus Rund um den 1. August wurden viele Feuerwerkskörper gezündet. Wegen Nachtruhestörung hielten sich die Polizeieinsätze aber in Grenzen.

Nino Gisler 28.08.2020, 12.39 Uhr

Rund um den 1. August hat die Urner Kantonspolizei 21 Nachtruhestörungen registriert. Davon allerdings nur zwei im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern. Dies liess Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti am Mittwoch in der Fragestunde des Landrats verlauten. Andreas Bilger (CVP, Seedorf) wollte sich über die Problematik informieren lassen. «Auch in diesem Jahr musste festgestellt werden, dass sich viele Personen während den 1.-August-Feierlichkeiten nicht an die Nachtruhe gehalten haben», sagte er.